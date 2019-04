家鄉變機場！綠蠵龜烈日下「趴柏油路產卵」惹哭網：這不是牠家了

▲ 綠蠵龜爬上機場跑道後,在柏油路上直接產下3顆卵。(圖/翻攝自Parveen Kaswan推特)

國際中心/綜合報導

綠蠵龜有回到出生地產卵的特殊習性,但日前有一隻綠蠵龜回到馬爾地夫的諾努環礁(Noonu Atoll)時,才發現原本的沙灘早已變成2200公尺長的機場跑道,無奈之下只能在柏油路上產卵,讓3顆卵直接曝曬在太陽底下,沒有任何保護。在推特上發布這張照片的網友帕爾文(Parveen Kaswan)難過地表示,「牠可能不知道這裡已經不是牠家了」。

根據英國《太陽報》報導,網友帕爾文於11日在推特上發文表示,「周二,一隻綠蠵龜從海上歸來,並在諾努環礁的馬法魯機場(Maafaru airport)跑道中間產卵,牠可能不知道這裡已經不是牠家了,綠蠵龜有回到出生地產卵的習性,但這對他們來說已經不同了。」

On tuesday a green sea #turtle came from the sea and laid eggs on the middle of the aircraft runway of Maafaru airport in Noonu Atoll. Little she knew that it is no more her home now. Turtles have habbit of returning back to the same location. No more same for them !! pic.twitter.com/xRhgoSkMV6