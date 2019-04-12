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家鄉變機場！綠蠵龜烈日下「趴柏油路產卵」惹哭網：這不是牠家了

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▲▼ 馬爾地夫綠蠵龜。（圖／翻攝自Parveen Kaswan推特）

▲ 綠蠵龜爬上機場跑道後，在柏油路上直接產下3顆卵。（圖／翻攝自Parveen Kaswan推特）

國際中心／綜合報導

綠蠵龜有回到出生地產卵的特殊習性，但日前有一隻綠蠵龜回到馬爾地夫的諾努環礁（Noonu Atoll）時，才發現原本的沙灘早已變成2200公尺長的機場跑道，無奈之下只能在柏油路上產卵，讓3顆卵直接曝曬在太陽底下，沒有任何保護。在推特上發布這張照片的網友帕爾文（Parveen Kaswan）難過地表示，「牠可能不知道這裡已經不是牠家了」。

根據英國《太陽報》報導，網友帕爾文於11日在推特上發文表示，「周二，一隻綠蠵龜從海上歸來，並在諾努環礁的馬法魯機場（Maafaru airport）跑道中間產卵，牠可能不知道這裡已經不是牠家了，綠蠵龜有回到出生地產卵的習性，但這對他們來說已經不同了。」

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值得一提的是，當地除了於2018年8月28日正式開放的機場外，還計畫興建許多建築物，包括空中巴士A320-200的機場酒店、旅客服務所和機庫設施外，還有機場行政大樓、快艇碼頭和VIP私人碼頭等。報導指出，這些都是由阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）當作「禮物」的贊助計畫。

根據網站The Edition報導，島上一名消息來源表示，綠蠵龜被當地人發現後，已經安全地回到海洋生活。但馬法魯一直以來都有數百位綠蠵龜來此產卵的歷史，這次事件凸顯出棲息地遭到破壞後，將會影響到大型動物族群的殘酷現實。

馬法魯島上一名委員也指出，儘管跑道早已建好，但海龜為了築巢而上岸的頻率卻沒有減少。帕爾文也希望藉由這張迷茫綠蠵龜照片，幫助大家了解新跑道建成後，對於自然環境的影響。

當綠蠵龜產卵照在網路上流傳後，許多網有紛紛難過地表示，「我們正朝向另一物種滅絕的方向前進」、「這根本不是小事，這是一場災難」、「這張圖令人心碎」、「想知道卵最麼了」、「這些卵還會孵化嗎」、「如果有天發現我家變成機場跑道，我可能會瘋掉」。

關鍵字： 馬爾地夫綠蠵龜諾努環礁Noonu Atoll

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