家鄉變機場！綠蠵龜烈日下「趴柏油路產卵」惹哭網：這不是牠家了

▲ 綠蠵龜爬上機場跑道後，在柏油路上直接產下3顆卵。（圖／翻攝自Parveen Kaswan推特）

國際中心／綜合報導

綠蠵龜有回到出生地產卵的特殊習性，但日前有一隻綠蠵龜回到馬爾地夫的諾努環礁（Noonu Atoll）時，才發現原本的沙灘早已變成2200公尺長的機場跑道，無奈之下只能在柏油路上產卵，讓3顆卵直接曝曬在太陽底下，沒有任何保護。在推特上發布這張照片的網友帕爾文（Parveen Kaswan）難過地表示，「牠可能不知道這裡已經不是牠家了」。

根據英國《太陽報》報導，網友帕爾文於11日在推特上發文表示，「周二，一隻綠蠵龜從海上歸來，並在諾努環礁的馬法魯機場（Maafaru airport）跑道中間產卵，牠可能不知道這裡已經不是牠家了，綠蠵龜有回到出生地產卵的習性，但這對他們來說已經不同了。」

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On tuesday a green sea #turtle came from the sea and laid eggs on the middle of the aircraft runway of Maafaru airport in Noonu Atoll. Little she knew that it is no more her home now. Turtles have habbit of returning back to the same location. No more same for them !! pic.twitter.com/xRhgoSkMV6 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 11, 2019

值得一提的是，當地除了於2018年8月28日正式開放的機場外，還計畫興建許多建築物，包括空中巴士A320-200的機場酒店、旅客服務所和機庫設施外，還有機場行政大樓、快艇碼頭和VIP私人碼頭等。報導指出，這些都是由阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）當作「禮物」的贊助計畫。

根據網站The Edition報導，島上一名消息來源表示，綠蠵龜被當地人發現後，已經安全地回到海洋生活。但馬法魯一直以來都有數百位綠蠵龜來此產卵的歷史，這次事件凸顯出棲息地遭到破壞後，將會影響到大型動物族群的殘酷現實。

馬法魯島上一名委員也指出，儘管跑道早已建好，但海龜為了築巢而上岸的頻率卻沒有減少。帕爾文也希望藉由這張迷茫綠蠵龜照片，幫助大家了解新跑道建成後，對於自然環境的影響。

當綠蠵龜產卵照在網路上流傳後，許多網有紛紛難過地表示，「我們正朝向另一物種滅絕的方向前進」、「這根本不是小事，這是一場災難」、「這張圖令人心碎」、「想知道卵最麼了」、「這些卵還會孵化嗎」、「如果有天發現我家變成機場跑道，我可能會瘋掉」。