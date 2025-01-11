14歲重病狗狗「告別派對」　鄰居送暖摸摸媽感動「牠最喜歡」

♬ Home - Edith Whiskers @ngpawpics When Marlana posted in a fb group inviting people to come out to celebrate her 14 year old pup’s last day, people showed up. I was lucky to have been able to go- here are some pictures from today. I love my city! #philly

記者李依融／綜合報導

美國費城飼主Marlana得知14歲愛犬露易絲(Louise)重病需接受安樂死，她決定臨時辦一場「告別派對」，在臉書發文邀請附近鄰居參加「如果你住在附近，可能在過去10多年見過牠，牠最喜歡討摸摸了。」這天好多人都來了，露易絲看起來非常幸福。

14歲的露易絲因為重病，獸醫建議接受安樂死讓毛孩不要太痛苦，媽媽不捨之下想到露易絲最喜歡找陌生人討零食摸摸，於是在臉書發文，邀請附近鄰居來參加「告別派對」，文中也提到，住在附近的人在過去10多年來或許都見過露易絲，也曾被毛孩討摸摸。

▲露易絲非常喜歡摸摸，媽媽便邀請大家來摸摸牠。（圖／翻攝自Tiktok@ngpawpics）



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寵物攝影師Nayana Gadde看到這則貼文，決定到現場記錄下這個時刻，雖然當天非常冷，但現場還是來了數十個人，有些人帶了自家的毛孩來跟露易絲道別，也有許多人帶了露易絲最愛的起司，這位老毛孩在狗生的最後一天看起來非常幸福。

Marlana表示，「露易絲在生命的最後得到來自世界的愛，我跟家人都被震驚了，謝謝大家讓露易絲在地球的最後一天這麼完美。」

Nayana Gadde在Tiktok分享這段影片，5天就有將近18萬人按讚，許多網友都被這場溫暖的告別派對感動，Marlana也在留言處感謝大家的愛，「露露（露易絲）幸福地享用著狗狗零食直到最後一刻，我們的想念難以估計，但我們非常非常感謝曾經有過這麼棒的狗狗。」

▲露易絲在許多愛與幸福中離開，媽媽非常感動大家在寒冬中送暖。（圖／翻攝自Tiktok@ngpawpics）