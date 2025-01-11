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汐止民宅惡臭竟藏81隻貓　未絕育、環境不佳遭罰40萬3000元

▲汐止貓咪不當飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲多隻貓咪擠在狹小空間，還有互咬受傷的情況。（圖／新北市動保處提供）

記者李依融／綜合報導

新北市汐止區一戶民宅充斥臭味，動保處登門稽查，映入眼簾的竟是81隻貓、3隻狗，還有刺鼻的氨臭味。飼主女兒表示，從小被灌輸要救援流浪動物，離家時有15隻貓，沒想到經過2年竟繁殖到81隻。動保處開出40萬3000元罰單，並協助送養幼貓。

汐止區一戶人家飼養多隻犬貓，但飼養環境飄散惡臭，造成鄰居困擾也使得房東下逐客令。動保員到場稽查時，一進屋就聞到刺鼻臭味，接著就看到數量龐大的貓隻，經過清查有25隻幼貓與56隻成貓，總共有81隻貓和3隻狗。此外，現場貓砂、飼料、飲水、飼養空間皆不足，也造成貓咪互咬受傷。

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▲汐止貓咪不當飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲現場飼料、飲水皆不足。（圖／新北市動保處提供）

▲汐止貓咪不當飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲貓砂髒臭久未清理。（圖／新北市動保處提供）

飼主女兒到動保處說明時表示，因從小就被母親灌輸要救援流浪動物，希望有一個空地可以收容無家可歸的犬貓，8年前在路上救援了一隻受傷幼貓「多多」，後來又陸續在火車站、寵物店拾獲2隻幼貓「橘子」和「叮噹」，期間也有朋友送養2隻幼貓，而後貓咪自行繁殖到15隻，她也做了2份工作飼養貓咪。

▲汐止貓咪不當飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲飼主女兒離家時家中有15隻貓，2年竟暴增成81隻。（圖／新北市動保處提供）

飼主女兒表示，2年前與母親分開住，每個月都提供費用協助飼養，但不知道2年來家中貓隻竟繁殖到81隻，得知消息也相當不可置信。動保處表示，犬貓未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，已違反動物保護法、動物傳染病防治條例，飼主開出40萬3000元罰單，並協助幼貓送養。

▲汐止貓咪不當飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲貓咪未絕育，不斷繁殖小貓。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處呼籲，飼養毛寶貝應先做好絕育，可減少罹患生殖系統相關疾病的機率，也能減少因發情衍生的攻擊行為，甚至能幫助降低遊盪犬貓的數量。另外在飼養前，應評估自身飼養環境，是否有能力提供充足空間並維持清潔衛生，避免因飼養不當而觸法。

▲汐止貓咪不當飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲母貓護仔，幼貓健康成長將由動保處協助送養。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 新北市動保處貓咪絕育貓咪救援貓咪領養

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