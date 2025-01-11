洛杉磯野火400動物燒燙傷　白狗變灰狗、橘貓鬍子燙捲

▲狗狗在火災附近被發現，全身燒傷被送進收容所。（圖／翻攝自Pasadena Humane）



記者李依融／綜合報導

美國洛杉磯野火肆虐，帕薩迪納人道協會收容超過400隻獲救的動物，包括灰頭土臉被燒傷的狗狗、鬍子被燙捲的橘貓，甚至有孔雀、鳥寶寶等野生動物，牠們有些是流浪動物，有些在災難中與主人失散，獸醫只有一個目標，就是讓牠們恢復健康。

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▲橘貓的鬍子都被燒捲了。（圖／翻攝自Pasadena Humane）

隨著洛杉磯野火面積越來越大，鄰近的帕薩迪納人道協會(Pasadena Humane)開始接收許多落難的動物，狗狗的身上帶著一塊一塊的燒傷，連站都沒辦法站穩，貓咪害怕得一動也不敢動，鬍子都被高溫燙捲了。還有一隻從倒塌房屋裡救出來的白貴賓，送到收容單位時已經變成灰色，臉部與腹部有大面積灼傷。

▲這隻灰狗狗其實是隻白狗，牠的腹部嚴重燒傷。（圖／翻攝自Pasadena Humane）

帕薩迪納人道協會表示，這些動物第一時間會先清理傷口、提供止痛藥、輸液與氧氣，「能感受到這些動物來的時候非常驚恐，但是對幫助牠們的人非常溫馴。」

許多人希望能盡己之力幫助這些落難毛孩，紛紛捐贈物資與捐款，附近也有許多動物救援組織加入救援醫療，讓更多動物能獲得救治。

▲孔雀被濃煙嗆傷。（圖／翻攝自Pasadena Humane）



帕薩迪納人道協會呼籲，飼主撤離時盡量帶著寵物一起離開，「我們能提供臨時緊急庇護，但如果可能的話，還是盡量讓寵物跟著主人。」不過目前該協會只接受小型動物，大型動物由洛杉磯馬術中心收容，附近還有10多個大小不同的動物。

洛杉磯野火延燒4天，已燒盡超過3.4萬英畝的土地，如今隨著焚風漸歇，火勢可望逐漸控制。

▲許多被嗆傷、燒燙傷的野生動物寶寶被送到收容中心。（圖／翻攝自Pasadena Humane）