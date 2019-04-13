好療癒！「粉色深海怪物」狂咬鱷魚屍體　影片曝光破130萬觀看次數

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美國路易斯安那大學海洋聯盟（LUMCON）研究員在2月時展開一項實驗，近期才PO出影片，他們將三隻鱷魚的屍體放到墨西哥灣海底，發現竟有粉紅色深海怪物開始在鱷魚屍體上啃食，似乎相當飢餓。

根據外媒報導，為了做這項研究，該團隊過去都選擇使用鯨類、鰭足類動物、大型魚類，像是金槍魚和軟骨魚類等，不過研究員考量到史前海洋爬行動物最有可能是食物來源，如魚龍、蜥蜴和蛇頸類等大型海洋爬蟲類，因此將此次實驗的誘餌換成鱷魚，希望能吸引到掠食者。

這次的實驗，意外揭開掠食者神秘面紗，當鱷魚的屍體一被放到海底，立刻引來粉色等足目（ isopods）來飽餐一頓，他們的體型和足球差不多大，有7對大小及型態相似的腳，體型約0.3mm至50cm不等，背部呈扁平狀，大多都呈寄生型態。原先研究員以為這類生物要過一段時間才會發覺有食物的存在，沒想到才經過一天的時間，牠們靈敏的嗅覺立馬尋獲食物的所在地。

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研究小組表示，從這次的實驗可以了解深海食物網，以及古代生物食物鏈，牠們是選擇什麼樣的獵物，和維持食物鏈生態循環。

影片曝光後，至今已吸引130萬多次觀看，許多網友在底下留言「粉色怪物好療癒！」、「真是一個有趣的實驗」，還有人好奇問「鱷魚好吃嗎？」、「其實在海裡的生物應該都對屍體的蛋白質有興趣吧，不分任何魚類或爬蟲類。」