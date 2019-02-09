鸚鵡保暖大作戰！低於20度就會冷　「絨毛屋」讓鳥賴床啦

▲照顧幼鳥和老病鳥，更需要注意溫度變化。（圖／阿迷購授權使用）



鸚鵡小小的身體對溫度變化很敏感，而秋冬天氣變化大，低於20度就會讓鸚鵡感到冷，輕則讓鸚鵡感冒，重則可能奪命，因此「保暖大作戰」是每個鳥奴的必修課。幫鳥寶保暖的方法包括使用陶瓷保溫燈、室內暖氣、籠布套等。

圖、文／阿迷購

最近天氣多變化

鳥奴除了衣服備的手忙腳亂

也擔心鳥寶會不會被冷到了

一般健康、抵抗力好的成年鳥寶，

只要環境佳、營養充足

不受風吹雨淋，有鳥屋或巢箱可躲藏

並享有良好通風

可以承受的溫度平均是20-30度



但只要過冷、過度悶熱、營養素不足

衛生條件不佳、鳥寶緊迫壓力...等



導致抵抗力下降，

病菌大軍突起

鳥寶就容易生病感冒

【鳥寶保暖小物大集合】



冷氣團報到，鳥寶做好防寒準備了嗎？！



鳥寶雖然每天都穿著羽絨衣，

體溫平均42度



但天氣冷的時候，牠們也會受寒甚至生病

尤其台灣比較潮濕，會讓體感溫度更低喔！



趕緊檢查以下保暖小物，是否都準備齊全了呢？

►室內暖氣

有鳥寶的室溫盡量維持在20-28度

如果家中有暖氣、或電暖器，

可在夜間打開讓鳥寶禦寒

小叮嚀：外露的電暖器

千萬別讓鳥寶靠太近，

變成烤雞可就慘了喔！



►籠布套

晚上睡覺時，

用不透光的布套覆蓋鳥籠，

若天氣太冷

可先蓋一層塑膠布防寒風、再蓋上布套。



記得別蓋太密、留些空隙，

才能保持空氣流通喔~~



►陶瓷保溫燈（不發光型）

在籠子旁裝設不發光型的陶瓷保溫燈

（因為光照會讓鳥寶不能休息）

建議裝在「籠外」以免鳥寶燙傷



電線要用軟管保護好，

否則會被鳥寶當宵夜啃了



最重要的是，

注意保溫燈周圍是否有易燃物，

以免火災意外發生喔！

▲鸚鵡可以躲進鳥屋裡取暖。（圖／阿迷購授權使用）



►快樂鳥屋

三角形的快樂鳥屋，

可以讓鳥寶窩在裡面暖烘烘



同時保持空氣流通，

建議選擇「冬季刷毛款」，

然後你就會得到一隻睡爽爽的賴床鳥了！



►木製棲木

鳥腳沒有毛、更沒有鞋子可穿，

整天站在金屬站架上，

會讓鳥寶體溫流失很快。



冬天時，最好把站架或棲木換成木製的，

讓牠們站好、站暖。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

►愛的抱抱

說了那麼多，其實最保暖的，

是主人的肉體啦

（最經濟實惠、又能讓彼此身心靈溫暖的方式）



不過要注意～膩在一起的時候

要小心不要壓到鳥寶囉！



冷冷的天氣裡，

花點時間給寶貝好好撒嬌一下吧



小叮嚀

開暖氣或使用保溫燈時，

要確定鳥寶的飲水是充足的，

也可放盆水在室內平衡乾溼度，

以免鳥寶口渴或脫水了。



也要提醒主人，

睡前最好檢查一下衣物裡、

棉被下是否有鳥寶的蹤跡，

說好明天再一起取暖囉！