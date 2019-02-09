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鸚鵡保暖大作戰！低於20度就會冷　「絨毛屋」讓鳥賴床啦

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鸚鵡保暖。（圖／阿迷購授權使用）

▲照顧幼鳥和老病鳥，更需要注意溫度變化。（圖／阿迷購授權使用）

鸚鵡小小的身體對溫度變化很敏感，而秋冬天氣變化大，低於20度就會讓鸚鵡感到冷，輕則讓鸚鵡感冒，重則可能奪命，因此「保暖大作戰」是每個鳥奴的必修課。幫鳥寶保暖的方法包括使用陶瓷保溫燈、室內暖氣、籠布套等。

圖、文／阿迷購

最近天氣多變化
鳥奴除了衣服備的手忙腳亂
也擔心鳥寶會不會被冷到了

一般健康、抵抗力好的成年鳥寶，
只要環境佳、營養充足
不受風吹雨淋，有鳥屋或巢箱可躲藏
並享有良好通風
可以承受的溫度平均是20-30度

但只要過冷、過度悶熱、營養素不足
衛生條件不佳、鳥寶緊迫壓力...等

導致抵抗力下降，
病菌大軍突起
鳥寶就容易生病感冒

鸚鵡保暖。（圖／阿迷購授權使用）

【鳥寶保暖小物大集合】

冷氣團報到，鳥寶做好防寒準備了嗎？！

鳥寶雖然每天都穿著羽絨衣，
體溫平均42度

但天氣冷的時候，牠們也會受寒甚至生病
尤其台灣比較潮濕，會讓體感溫度更低喔！

趕緊檢查以下保暖小物，是否都準備齊全了呢？

►室內暖氣
有鳥寶的室溫盡量維持在20-28度
如果家中有暖氣、或電暖器，
可在夜間打開讓鳥寶禦寒

小叮嚀：外露的電暖器
千萬別讓鳥寶靠太近，
變成烤雞可就慘了喔！

►籠布套
晚上睡覺時，
用不透光的布套覆蓋鳥籠，
若天氣太冷
可先蓋一層塑膠布防寒風、再蓋上布套。

記得別蓋太密、留些空隙，
才能保持空氣流通喔~~

►陶瓷保溫燈（不發光型）
在籠子旁裝設不發光型的陶瓷保溫燈
（因為光照會讓鳥寶不能休息）
建議裝在「籠外」以免鳥寶燙傷

電線要用軟管保護好，
否則會被鳥寶當宵夜啃了

最重要的是，
注意保溫燈周圍是否有易燃物，
以免火災意外發生喔！

鸚鵡保暖。（圖／阿迷購授權使用）

▲鸚鵡可以躲進鳥屋裡取暖。（圖／阿迷購授權使用）
►快樂鳥屋
三角形的快樂鳥屋，
可以讓鳥寶窩在裡面暖烘烘

同時保持空氣流通，
建議選擇「冬季刷毛款」，
然後你就會得到一隻睡爽爽的賴床鳥了！

►木製棲木
鳥腳沒有毛、更沒有鞋子可穿，
整天站在金屬站架上，
會讓鳥寶體溫流失很快。

冬天時，最好把站架或棲木換成木製的，
讓牠們站好、站暖。

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►愛的抱抱
說了那麼多，其實最保暖的，
是主人的肉體啦
（最經濟實惠、又能讓彼此身心靈溫暖的方式）

不過要注意～膩在一起的時候
要小心不要壓到鳥寶囉！

冷冷的天氣裡，
花點時間給寶貝好好撒嬌一下吧

小叮嚀
開暖氣或使用保溫燈時，
要確定鳥寶的飲水是充足的，
也可放盆水在室內平衡乾溼度，
以免鳥寶口渴或脫水了。

也要提醒主人，
睡前最好檢查一下衣物裡、
棉被下是否有鳥寶的蹤跡，
說好明天再一起取暖囉！

鸚鵡保暖。（圖／阿迷購授權使用）

關鍵字： 鸚鵡鸚鵡保暖

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