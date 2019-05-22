獨／南投山區捕獸陷阱氾濫　無辜浪浪誤踩慘遭截肢　動保團怒吼：請縣府重視！

記者白珈陽／南投報導

南投流浪動物或野生動物遭捕獸夾夾斷腳的案例層出不窮，山區民眾為了捕獲山羌、山豬，常會在農舍設置陷阱，許多流浪狗經過時就會捕獸夾、鋼絲等陷阱困住，短時間內獵人沒有發現的話，無辜的狗狗就只能接受截肢、斷肢的命運，十分可憐。一家民間動物搜救團體表示，他們30年來已經收容了100多隻中陷阱的狗，救援無數，希望縣府重視山區濫放陷阱的問題，不要再有無辜動物受害。

從事民間動物搜救團體的劉姓民眾表示，22日接獲埔里民眾報案，前往現場一看，一隻土黃色的小狗左前腳被「山豬吊」纏住，而右前腳早已被捕獸夾夾斷，他說，大約每個月都能接獲一次報案，常常趕往現場時，狗狗已奄奄一息，有些還有活力的狗，見到人便充滿敵意、朝人狂吠，因被陷阱困住，只能在原地不停竄逃，模樣十分可憐。

請繼續往下閱讀...

▲誤踩捕獸夾的小黑，被發現時已奄奄一息。

劉男說，原本他在台中工作，自從知道了南投山區有許多動物慘遭陷阱迫害，十分同情，遂投入動物救援行列。他說，南投縣山區許多居民為了防範山豬破壞家園，或是要捕獲山豬、山羌食用及販賣，常會在自家農舍設置陷阱，陷阱種類有捕獸夾，還有俗稱「山豬吊」的鋼絲陷阱，狗狗一旦誤踩就難以脫逃。

山區民眾為了能準確捕獲獵物，會將陷阱放置在動物常經過的路線，許多流浪狗就這樣無辜遭殃。劉男說，若獵人能及早發現，或許狗狗還能獲救，但許多獵人因為懶散，將陷阱布置好卻又長時間不去巡邏，因有些陷阱放在野外，狗是叫天不應叫地不靈，等到發現時已氣若游絲，剩不到半條命。

劉男提到，在霧社山區，陷阱濫放的情況尤其嚴重，幾乎所有農舍都設有捕獸夾、山豬吊，常常接獲民眾來自霧社的報案。在那區的流浪狗、流浪貓很不好過，幾乎都有斷肢情形，且擺放陷阱的不只是原住民，一般民眾也會將陷阱設置在農舍，目的就是要捕捉山羌、山豬，實在令人頭痛。

▲誤踩捕獸夾的小黃，模樣十分可憐。

獲得救援的狗狗，動物搜救團體會先在現場緊急處理傷口，再送往動物醫院，存活率相當不錯，有人喜歡的就送養，若沒有則會帶回收容，劉男說，他們30年來已收容了100多隻狗狗，全部都是因為誤中陷阱而有殘缺，因數量龐大，生活都被狗狗們綁住了，雖然辛苦，但為了照顧生活不便的狗狗，也得硬著頭皮撐下去。

且山區民眾或因怕麻煩、缺少節育觀念，沒將寵物帶去結紮，一旦家中飼養的狗狗生下小狗，就隨便帶到野外流放，非但這些幼崽尚無求生技能，長大之後可能也會誤踩陷阱而截肢或喪命，陷入惡性循環。

劉姓民眾最後提到，南投縣山區現在滿山滿谷的到處都是陷阱，希望縣府多加稽查，並宣導動物節育觀念，別讓更多無辜小動物落入捕獸夾、山豬吊等陷阱，落入截肢的命運。

動保處表示，國內《動物保護法》2011年已明訂任何人沒有經過中央主管機關許可，都不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，但是法條並未對「持有」加以約束，因此出現立法漏洞，目前只有高雄市在2015年率先三讀通過《高雄市動物保護自治條例》，新增「未經許可不准持有獸夾」來防堵，違者可開罰3000~15000元，另外台中市也在去年修正自治條例，預計最快今年上半年就會公告施行。

