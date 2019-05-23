柴被唸完突消失！　爸找半天發現牠塞魚缸「自關禁閉」笑翻

▲柚子偷跑進浴室，還把自己塞到魚缸裡。（圖／臉書粉絲專頁「狗仔隊玩很大」提供）

寵物小組／綜合報導

明明散步完有跟著進門，柴犬「柚子」卻在家「憑空消失」，讓爸爸急著到處找。沒想到，找了半天，才發現柚子偷跑進浴室，還把自己塞進魚缸裡，疑似因為稍早被爸爸唸了幾句，就躲起來賭氣，圓滾滾、氣呼呼的背影讓網友們看了笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

臉書粉絲專頁「狗仔隊玩很大」寫道，有天晚上散步回來，柚子就突然不見了，「明明記得散步回來牠有進門，還有偷咬了酷哥（家裡的德國牧羊犬）一口被我唸，怎麼就莫名其妙消失了？」爸爸找了許久，最後才在浴室的魚缸找到牠。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲柚子偷咬酷哥一口，被爸爸唸。（圖／臉書粉絲專頁「狗仔隊玩很大」提供）

「對，是魚缸不是浴缸。真不知道牠什麼時候偷溜進去的，唉真的是又好氣又好笑。」爸爸表示，因為狗狗們會偷喝馬桶水，所以平常浴室是禁區，都會關門不讓牠們進去，「那天門忘記關被牠溜進去，牠可能看到魚缸以為是給牠睡的，就窩在裡面睡很久。」

網友們看了紛紛留言笑說，「是柴喵～」、「唸牠生氣了～」、「不高興了，搞自閉」、「只差沒有手指畫圈圈了⋯」、「覺得委屈」、「正統的柴魚，也太可愛惹」、「反省的乖小孩」、「這是在思過嗎」、「所以是生氣了，躲起來不想理人嗎」、「小小心靈受到傷害」、「怎麼感覺旁邊很多烏雲黑線」、「好像貓喔！硬要塞在小空間裡。」

▼可愛的狗兒們。（圖／臉書粉絲專頁「狗仔隊玩很大」提供）

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