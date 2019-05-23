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路邊驚見一坨灰灰「腐爛神」　網笑：快叫醒牠，不然半夜一直吵

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▲路邊驚見一坨灰灰「腐爛神」　網笑：快叫醒牠，不然半夜一直吵。（圖／網友Chih-Ying Hsu提供）

▲巧遇正在睡覺的夜鷹。（圖／網友Chih-Ying Hsu提供）

寵物小組／綜合報導

路邊這一坨灰灰的、長得像「腐爛神」的是什麼呀？網友Chih-Ying Hsu在臉書社團「FrontBird 正面鳥圖貼圖區」分享照片，原來是一隻正在睡覺的夜鷹，而牠睡眼惺忪的模樣也讓許多人直呼「好可愛喔！」、「融化了！」

Chih-Ying Hsu表示，她在台中市潭子區路邊發現一隻正在睡覺的夜鷹，「一臉睡眼惺忪，拍完繼續睡。」畫面中，夜鷹縮在水泥路上，一身米色、棕色細毛，閉眼時就像一坨泥巴或一顆大石頭，睜開眼時也是一臉不想被打擾的厭世樣。

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▲路邊驚見一坨灰灰「腐爛神」　網笑：快叫醒牠，不然半夜一直吵。（圖／網友Chih-Ying Hsu提供）

▲睜開眼睛萌翻。（圖／網友Chih-Ying Hsu提供）

▲路邊驚見一坨灰灰「腐爛神」　網笑：快叫醒牠，不然半夜一直吵。（圖／網友Chih-Ying Hsu提供）

▲睡眼惺忪的樣子。（圖／網友Chih-Ying Hsu提供）

網友們看了這珍貴又可愛的畫面，紛紛留言，「好可愛喔！像小寶寶！」、「好像腐爛神XDDDD」、「愛睏～別吵我」、「好像一坨軟綿綿的石頭」、「星際大戰的賈霸」、「超好防護色」；也有人開玩笑說，「夜鷹睡覺的時候最可愛了而且不吵（被吵到崩潰的夜鷹鄰居）」、「把牠叫醒，不要讓牠睡，不然牠半夜一直叫，吵人不用睡！」

▲路邊驚見一坨灰灰「腐爛神」　網笑：快叫醒牠，不然半夜一直吵。（圖／網友Chih-Ying Hsu提供）

▲網友說，這隻夜鷹長得很像動畫《神隱少女》中的「腐爛神」。（圖／網友Chih-Ying Hsu提供）

值得注意的是，夜鷹習慣以裸露地為家，住家無屋頂的頂樓就是牠們良好的選擇。繁殖時不會築巢而是直接將蛋生在地板上。親鳥離開覓食或暫時被嚇走時，夜鷹寶寶就常被誤認為被拋棄或落巢孤兒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

民眾若發現或拾獲夜鷹寶寶，應注意以下幾點：在一般狀況下，如果育雛中親鳥受到驚嚇而飛離，通常不會離開太遠，會在周圍進行觀察。這段時間內如果沒有持續干擾，親鳥在確認安全後會回來找尋雛鳥。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲撿到兩顆「髒髒包」？　夜鷹保護色還能一秒變「石頭」（圖／台南鳥會野鳥救傷組授權提供）

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關鍵字： 夜鷹腐爛神

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