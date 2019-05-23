白貓「慘斷半截」遭鱷魚咬嘴裡　網勸：要保護牠就讓牠待在家

▲放養貓咪看似自由，卻可能面臨許多危險。（圖／達志／示意圖）

寵物小組／綜合報導

放養貓狗看似很自由，但許多時候卻是讓牠們暴露在危險中。墨西哥就有人拍下一張照片，只見一隻白貓被鱷魚咬在嘴裡，身體斷了半截，明顯已經死亡。對此，野保人士表示，飼主若想保護心愛的貓咪，就該讓牠們好好待在家裡，這樣的做法同時也對自然生態有益。

國外臉書粉絲專頁「Operation Pussylockdown」分享這張照片，用反諷語氣說道，「大家都知道墨西哥有放養貓的問題，但幸好很快就會被當地動物給處理。」最後粉專也建議，「若要避免你的貓咪變成當地野生動物的墨西哥餅，就請把牠們關在家裡。」

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►照片請點此。（畫面可能造成不適，請斟酌觀看）

▲貓咪的獵捕天性可能危害生態。（圖／達志／示意圖）

放養貓咪不僅會遭遇來自較強勢野生動物的威脅，路上快速奔馳的汽機車、不一定友善的陌生人、流浪狗、不乾淨的水源或飲食來源，甚至寄生蟲、傳染病，對貓咪而言都是潛在的危機，而牠們獵捕的天性其實也會危害到原有生態。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這樣的悲歌也會發生在弱勢流浪狗的身上，牠們可能會遭受同類攻擊，也有很多時候是面臨人類惡意的對待。舉例來說，曾經有小黑狗被棄養後，遭到原生流浪狗群的排擠，被咬得全身都是大大小小的傷，甚至被逼到只能睡在馬路中間，令人十分不捨。

除了貓狗和野生動物之間的衝突，過去也有案例是放養的犬隻咬傷幼童或老人，甚至是追車導致車禍發生。因此，最好的做法就是不放養貓狗，並幫助流浪貓狗進行結紮絕育，此外更重要的是「領養不棄養」，以期讓這樣的悲歌越來越少。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲想保護愛貓，就讓牠們待在家。若牠們喜歡出門，也可搭配硬式外出籠、合適的胸背帶，在飼主陪伴下一起出門走走喔！（圖／達志／示意圖）

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