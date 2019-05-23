婆婆留寵物餵食秘笈竟囑咐要「摸鳥」！　網笑翻歪樓：要摸什麼？

▲婆婆出門囑咐要「摸牠」。（圖／網友Alison Chang授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市網友Alison Chang日前貼出一張照片，卻讓網友全歪樓！照片中是婆婆親筆寫下家中寵物們的餵食方法，每一都寫著應該餵食的數量，唯獨「鳥」的下方僅寫著「摸牠」！兩個字瞬間讓網友們歪樓笑翻直呼，「要摸甚麼鳥？」。

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從照片中可以看到，Alison Chang的婆婆出門前在紙上寫下注意事項，光是寵物的餵食數量就快佔滿一張紙，細心地列出每個寶貝需要吃的飼料數量，不過這其中卻藏有個亮點，小鳥竟然不用吃販，只需「摸牠」即可？Alison Chang接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，其實鸚鵡「綠綠」的飼料碗早就擺滿食物，因此不用特別餵食，反而婆婆擔心小鳥寂寞，才要求人要記得給牠摸摸！

▲需要被摸的就是鸚鵡「綠綠」。

Alison Chang的婆家共飼養10多隻龜、一缸魚還有一隻鸚鵡，全都是收編而來。由於全家的寵物幾乎是冷血動物，也比較不會發出聲音，因此屬於恆溫動物的小鳥特別受人疼愛。同時綠綠也很會討人開心，只要有人摸牠的頭，就會發出「綠綠乖乖，綠綠乖乖」的聲音，非常可愛！





▲Alison Chang的狗狗以及婆婆養的龜。

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婆婆紙條囑咐「摸鳥」的照片一上傳後，引來不少網友笑翻留言，「摸他戳中我的笑點了」、「 鳥是摸他XD」、「是真的會飛的那種動物的鳥嗎？」、「摸他是會飽逆～」、「鳥：乾！很餓」、「摸鳥XD」、「 摸鳥哈哈！我思想立刻歪掉」、「應該是要提醒你趁媽媽不在好好地跟兒子相處？」。

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