影／主人過世前立遺囑「要愛犬陪葬」　健康西施犬慘遭安樂死

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美國維吉尼亞州（Virginia）有位婦女，臨死前在遺囑裡寫到，要讓健康的寶貝愛犬艾瑪（Emma）一起陪葬。當地動物組織認為，將健康的艾瑪安樂死，陪主人下葬的做法相當不人道，曾試圖出手解救艾瑪，不過最後仍無能為力，眼睜睜看著牠被人道毀滅 （Animal euthanasia），與主人一同火化。





▲ 女主人在遺囑中要求愛犬陪葬，健康的西施犬就這樣被安樂死、火化。（示意圖／取自CC0圖庫）

據CNN報導，混種西施犬艾瑪在主人過世後，於今年3月8日被送到維吉尼亞州的切斯特菲爾德縣動物收容所（Chesterfield County Animal Services）。收容所負責人凱莉（Carrie Jones）表示，儘管艾瑪的身體相當健康，不過因為牠過世的女主人在遺囑裡有提到，希望能讓艾瑪陪她一起下葬，因此牠馬上就要在2個星期後進行人道毀滅。

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凱莉也說到，這段期間他們為了不要讓艾瑪的生命被剝奪，持續與遺囑的執行者進行協調，也試過幫牠找尋新的主人，希望能讓其他人收養，不過最後都被遺囑執行人拒絕了。

最後，艾瑪在3月22日離開收容所，隨即被送往當地獸醫院，進行人道毀滅，並被帶到寵物火化中心做火化，牠的骨灰被裝好後，與女主人一同下葬。

美國獸醫協會指出，在維吉尼亞州，只要是有執照的獸醫，或者是經過認證的安樂死執行人員、動物管理員和調查員，都可以對動物進行安樂死。對此，Shady Grove動物診所的獸醫肯尼（Kenny Lucas）回應，「我們仍然必須保有基本的道德，我無法這麼做，當要結束一隻動物的生命時，我會變得非常情緒化，這份情緒甚至回家也難以平復。」

維吉尼亞州殯儀聯會（Virginia Funeral Directors Association）主席賴瑞（Larry Spiaggi）也坦言，我們必須釐清這名女主人與寵物合葬的行為有否有違法，畢竟維吉尼亞州法律是禁止任何人與動物在公共墓地合葬的，不過家族墓地則例外。