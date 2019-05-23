海洋悲歌又一起！　海豚肚子內拉出「60公分蓮蓬頭水管」傷重亡

▲海豚不小心吞下水管，導致器官受損死亡。（圖／翻攝自Facebook／FWC Fish and Wildlife Research Institute，下同）



國際中心／綜合報導

佛羅里達州海岸最近發現一隻被沖上岸的海豚屍體，解剖遺體後竟然發現，肚子裡藏了一根60公分的塑膠水管，該區這一個月內已經發現2隻海豚死屍，都是海洋廢棄物造成的悲劇。

魚類和野生動物保護委員會（Fish and Wildlife Research Institute，FWC）17日PO文，他們在麥爾茲堡海灘（Fort Meyers）附近找到這隻雄海豚，但被發現時已經沒有了生命跡象，經過解剖後發現食道和前胃卡著蓮蓬頭的水管，導致牠內臟都受損，也無法正常進食。

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▲塑膠蓮蓬頭無法消化或分解。



FWC於4月23日也在這海灘發現一隻雌海豚屍體，而且還是個幼體，誤食了1個氣球和2個塑膠袋，最後因為無法排出汙染物，同樣導致死亡。PO文中呼籲，這種海洋悲歌不斷在世界各地上演，人為的垃圾應該妥善分類處理。

隨著環保意識抬頭，俄羅斯聖彼得堡市議會去年12會已經投票決定，2020年開始該市全面禁用一次性塑膠吸管。美國星巴克去年7月也宣布，計畫2020年不再提供塑膠吸管。