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特／貓咪過世全家卻還是聽得到「鈴鐺聲」　溝通師一問有洋蔥

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▲特／貓咪過世全家卻還是聽得到「鈴鐺聲」　溝通師一問有洋蔥。（圖／有點毛毛的／網友Lia Tsai 提供）

▲貓咪家佳過世後，家人卻常聽到牠的鈴鐺聲。（圖／有點毛毛的／網友Lia Tsai 提供）

文／Lia Tsai

#阿姨家的鈴鐺聲

阿姨家養的貓叫家佳
是隻少話不貪吃的母橘
性情高冷只有發情的時候黏人
從我五專跟表姐從路邊把牠撈回來，養到今年也有15年左右
一直以來都給牠帶了鈴鐺項圈
所以家佳移動的時候都會有鈴鐺聲

請繼續往下閱讀...

過年前牠因為乳腺癌復發轉移至肺過世了⋯⋯
在過世前還安寧照護撐了一個月
過世後至今，家中人總說偶爾會聽到鈴鐺聲
表哥總說是阿姨、表姐太想念導致幻聽
一直到他自己也聽到鈴鐺聲後，開始懷疑自己是不是也要去看醫生了

阿姨家在新莊
我搬至台北市後顯少回家
今天晚上剛好我人在新莊，順道回家看看阿姨
一進門我叫人「阿姨～我回來了」
阿姨開心的出來迎接我說「好久沒看到妳了」
話才說完
我聽到一聲「蹦！」接著是「鈴鐺聲」
我跟阿姨對看
我傻眼
阿姨笑了「家佳出來迎接妳欸，妳好幸運喔！難得回來就聽到鈴鐺聲」
我矇了心想，這是幸運嗎？這是活見鬼吧！

我問阿姨「表哥在廚房玩鈴鐺嗎？」
阿姨從房間箱子裡拿出家佳的遺物-鈴鐺項圈說「哥哥不在家」
我不敢置信的問阿姨「阿姨妳剛有聽到嗎？」
阿姨開心的回答「有啊！這是我聽到第三次，妳很幸運一回來就聽到了」
我心想兩個人同時幻聽的機率有多大？

阿姨用小鹿眼神看著我「妳可以幫我跟家佳溝通嗎？我真的好想牠」
我忙了一天，手上還拿著熱騰騰的晚餐，坐都還沒坐下
看了阿姨一眼「好！等我吃完飯」
阿姨是個虔誠的佛教徒，在家佳過世後，幫牠辦了完整的法事，每天念經迴向加上每個七的法會。
進入冥想，連上線後。
家佳形體很實，不像我離世溝通經驗看到的那樣虛無帶著透明或是已經是靈魂狀態的模樣。
家佳表情柔和安靜的看著我。
現在的牠好像回春了，顏色像年輕時的橘，臉也豐腴許多。

我：「家佳，妳沒有離開是有需要什麼幫助嗎？還是因為捨不得家人一直在想妳？」
家佳：「有不捨，但沒有什麼需要幫助的」
我：「那讓家人聽到鈴鐺聲的用意在…………？」
家佳：「我還不習慣………這個狀態」
我：「那我一回來就聽到妳的鈴鐺聲，妳是想要表達什麼嗎？」
家佳：「我嚇一跳，不知道妳要回來……趕快回房間躲起來」
（原來如此啊⋯⋯這才符合牠的習慣啊！不過聽了真令人失望)

我：「我們念經迴向給妳，妳有收到嗎？」
家佳：「有，很受用。有人跟我說要我待到農曆七月後再走。」
我好奇的問：「誰跟妳說的？」
家佳給我看一個畫面，泛著金光的人影帶著溫暖的光芒。
我：「妳放下了嗎？為什麼還是貓的形態？」
家佳：「我放下啦！因為還要待到農曆七月後，維持這樣我比較習慣。」
我：「那妳有什麼話，想跟家人說的嗎？」
家佳：「請媽媽照顧自己身體，魚缸的水要換了。」
我疑惑的問阿姨：「要換什麼魚缸水？」
原來家佳都在世時一直都喝魚缸裡的水，阿姨也證實雖然牠過世了，但魚缸的水還是會變少⋯⋯

阿姨問：「那我都還有用罐頭給牠，牠會吃嗎？」
家佳：「會聞一下，可以不用天天放啦～」
我：「那有什麼話要告訴姐姐、哥哥的嗎？」
家佳：「別人怎麼說都沒有用，所以我也不用跟姐弟倆說什麼了⋯⋯
我心想這層涵義好深啊⋯⋯
家佳：「我會盡量不要再製造聲響的，不要讓家人太想我……」

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

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＃靈異故事內容須包括：
1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地
2.至少一張相關照片（須為橫圖）
3.字數盡量150字以上

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＊範例圖文請看此。

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關鍵字： 有點毛毛的特別企劃溝通師鈴鐺

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