ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

豆柴聽「等等」壓低嫩屁小碎步　展開「無止盡倒退嚕」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲豆柴Uni盯著食物倒退嚕。（圖／翻攝自Instagram／@shiba_uni_20190107）

▲豆柴Uni盯著食物倒退嚕。（圖／翻攝自Instagram／@shiba_uni_20190107

寵物小組／綜合報導

已經等不及啦！豆柴「Uni」這天到了開飯時間，興奮地坐在碗前準備開吃，但主人卻不停說「等等喔」。柴柴雖然很餓，聽到指令還是壓低屁屁、小碎步往後退，牠來回盯著食物和主人的表情倒退嚕，離食物越來愈遠，才覺得不對勁，耍小聰明地在原地踏步。

Uni聽話聰明，才4個月大就能學會跟著指令做動作，短時間下牠學會轉圈、握手等基礎動作，聽見「House」還會自己乖乖回籠子。只不過聽見「等等」的時候，Uni雖然表面上都真的乖乖坐著等，卻會睜著水汪汪大眼、偷偷小踱步，滿滿的萌樣也讓牠幾個月就圈了6500多個粉絲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

這天準備吃飯又聽見「等等」，柴柴壓低屁股，不斷倒退嚕，或許是因為牠模樣實在太可愛，讓主人壞心地不停下出指令，Uni乖乖點著碎步，離飼料越來越遠，等偷笑的主人一聲Yes令下，柴柴興奮衝上前，一掃先前的疑惑，模樣看起來單純又可愛。

網友們被這樣的畫面萌翻，紛紛留言，「怎麼這麼可愛啦」、「好搞笑哈哈」、「狗狗像洋娃娃一樣」、「要退去哪裡XD」、「嘛爹呦！嘛爹呦！」、「你就這樣消失在我的螢幕裡」、「怎麼訓練的，這麼小可以這麼乖」、「一直退後好可愛喔❤」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精彩內容：

關鍵字： 柴犬柴柴豆柴吃飯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

三花喵霸氣大叔坐當「電視兒童」　入迷盯螢幕跟著點頭

便便痾不粗乃...柴柴盤腿打坐「佛系冥思」醞釀偷用..

暴雨狂炸！15歲機智汪「堆家當」當沙包　超忙折返跑

一開魷魚瞬間8貓2狗包圍逼視　奴才默默啃：眼睛業障..

烏龍火化！孩子想送愛犬卻見「骨灰罈」　彰化哭回台中

驚見巴掌大「木紋陀螺」掛屋簷　PO網才知「虎頭蜂家..

柴欽點露天魚池　身體捲曲「呈解放姿」網抓包：偷施肥

西施犬被「ㄅㄧㄤˋ倒」尾巴還在搖　10秒後成彈跳飛..

捲毛汪貼窗一回頭變「半臉獨眼獸」　網笑：貴賓通病！

毒蟲女闖家門「躺沙發摸狗」還幫洗碗　警傻眼送她出庭

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車.....

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽..

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性..

神模仿！喵洗臉成整潔模範生　呆萌孩小手狂抹臉.....

體貼汪下雨天穿雨衣幫提垃圾　開心小跑步追車！網：乖..

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在..

天真5歲柴咬蠟筆小新卡門洞　 肥屁屁擠不出去滿臉問..

萌貴賓飯後「陪3分身運動」　燦笑看鏡頭示範小碎步衝..

暴雨狂炸！機智汪「堆娃娃」當沙包 化身救援小尖..

小拉拉偷開罐罐挨罵躲廁所 天使姐姐肉身護妹：姐罩妳

汪暴咬娃娃意外狠K老爸正中紅心　犯案後一臉「？？？..

柴柴阿姆阿姆狂舔優格！　低頭吃到嘴邊肉炸出來「撞臉..

聽「ＸＸ」秒裝暈癱軟　14KG汪被扛上樓：我不依啦..

柴挨罵秒用「肉球攻」撒嬌　裝可憐博同情：鼻要生氣～

「金毛獅王」飛撲快逃啊！　奴才一把接住大放閃光彈

萌喵吹毛「磨蹭撒嬌」美容師　見鏡頭眨眼賣萌：好蘇胡

柴妹吃「空氣雞肉」狂舔舌回味　汪姐傻眼看戲：真好騙

路上撿到疝氣貓呼吸異常！開刀10天秒找到家　萌臉依..

影／橡皮筋慢慢勒斷氣...高雄3幼犬無知搶吃奶　8..

玩遊戲太投入！轉頭見「殭屍貓」嚇壞　馬麻笑：該打1..

彩虹同婚／王小棣凱道證婚！沒能和已逝黃黎明走到這一..

國田賽／差0.02秒進奧運　陳奎儒嘔：早知道就飛撲..

郭台銘訪霹靂布袋戲籲傳統藝文不能失　默默耕耘新創挺..

爽啤行動車5/25起全台跑透透　打卡按讚抽一年份爽..

孫協志投球「往許孟哲方向丟」　王仁甫：開球前鬧翻！

「古一大師」起立鼓掌喊：Bravo！達頓兄弟新片聚..

不斷更新／武神2分砲炸裂　7局結束統一10：4兄弟

獨／她「胯下長副乳」醫驚：還有褐色奶頭！怕罹癌想切..

國田賽／楊俊瀚100M10秒23奪銀　和奧運銅牌相..

「同婚宴」凱道席開160桌　王小棣現身替20對新人..

寵物動物熱門新聞

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬..

送養小狗收到糖　原來是超暖習俗

柴被唸完突消失！爸找半天笑翻

貓過世全家聽到「鈴鐺聲」背後有..

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

救護車輾壓隊犬飯碗　網笑：申請..

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

80歲老夫婦看見狗狗就想起過世..

床墊掉到屋頂　新使用者抱腿睡翻

垃圾桶怪臉小生物　被虐到認不出

吉娃兇一下！高加索犬嚇到往後彈

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

讀者迴響

熱門新聞

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬..

送養小狗收到糖　原來是超暖習俗

柴被唸完突消失！爸找半天笑翻

貓過世全家聽到「鈴鐺聲」背後有..

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

救護車輾壓隊犬飯碗　網笑：申請..

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

80歲老夫婦看見狗狗就想起過世..

床墊掉到屋頂　新使用者抱腿睡翻

垃圾桶怪臉小生物　被虐到認不出

吉娃兇一下！高加索犬嚇到往後彈

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

台中笑眼「搶劫汪」找到家露賊笑

最新影片

更多

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽狂白眼

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

神模仿！喵洗臉成整潔模範生　呆萌孩小手狂抹臉...我也愛乾淨

體貼汪下雨天穿雨衣幫提垃圾　開心小跑步追車！網：乖到炸！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面