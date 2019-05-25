豆柴聽「等等」壓低嫩屁小碎步　展開「無止盡倒退嚕」

▲豆柴Uni盯著食物倒退嚕。（圖／翻攝自Instagram／@shiba_uni_20190107）

寵物小組／綜合報導

已經等不及啦！豆柴「Uni」這天到了開飯時間，興奮地坐在碗前準備開吃，但主人卻不停說「等等喔」。柴柴雖然很餓，聽到指令還是壓低屁屁、小碎步往後退，牠來回盯著食物和主人的表情倒退嚕，離食物越來愈遠，才覺得不對勁，耍小聰明地在原地踏步。

Uni聽話聰明，才4個月大就能學會跟著指令做動作，短時間下牠學會轉圈、握手等基礎動作，聽見「House」還會自己乖乖回籠子。只不過聽見「等等」的時候，Uni雖然表面上都真的乖乖坐著等，卻會睜著水汪汪大眼、偷偷小踱步，滿滿的萌樣也讓牠幾個月就圈了6500多個粉絲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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在 Instagram 查看這則貼文 うにUNI（@shiba_uni_20190107）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 上午 7:50 張貼

這天準備吃飯又聽見「等等」，柴柴壓低屁股，不斷倒退嚕，或許是因為牠模樣實在太可愛，讓主人壞心地不停下出指令，Uni乖乖點著碎步，離飼料越來越遠，等偷笑的主人一聲Yes令下，柴柴興奮衝上前，一掃先前的疑惑，模樣看起來單純又可愛。

網友們被這樣的畫面萌翻，紛紛留言，「怎麼這麼可愛啦」、「好搞笑哈哈」、「狗狗像洋娃娃一樣」、「要退去哪裡XD」、「嘛爹呦！嘛爹呦！」、「你就這樣消失在我的螢幕裡」、「怎麼訓練的，這麼小可以這麼乖」、「一直退後好可愛喔❤」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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