不想回家！柴柴氣噗噗　嘴邊肉卻擠出「塌眼NG表情」

▲柴犬Taro不想回家，嘴邊肉擠出超NG表情。（圖／翻攝自Instagram／@mayuu_taro）

寵物小組／綜合報導

不想回家也不用這樣吧！？日本這隻6歲的柴犬Taro開心外出，到了回家時間還不想走，四隻腳緊抓著在原地耍賴，主人拉也拉不動，不過牠嘴邊肉鬆垮，有了牽繩加助，左臉擠壓在一起，眼睛歪斜，原本美美的面容瞬間NG，讓苦惱的主人忍不住噴笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Taro雖然在家時大多很開心，但「出門」對牠而言卻具有獨特的吸引力，常在外面倒地亂滾撒嬌，還會高興到瞇眼、開飛機耳，或許是這樣的緣故，每每出門就特別難拖回家。狗狗特別精明，玩到時間差不多了，就知道主人拉牽繩是想幹嘛，通常就開始坐在原地賴著，有時還會用力甩頭、拉回牽繩。

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不過Taro一如往常的耍賴行徑卻在這天出了糗，只見牠知道要回家了，一臉不高興、腳還使勁抓地，僵持幾秒後有點撐不住了，無奈向左瞥，在牽繩的加成作用下，柴柴左眼附近的肉被擠到變形扭曲，讓牠的臉整個大NG，成了腫臉怪，模樣古怪好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「耍賴怪胎」的經典表情引來網友留言，「太可愛了吧～」、「柴：我沒有運動」、「那麼固執」、「日常鬥爭是真的」、「可愛的狗❤」、「柴：我每次都故意這樣惹怒主人唷」、「真的很皮欸」，也有網友看了影片直稱「好想養100隻柴柴」，也被網友神回，「全部都賴在路上不回家的話怎麼辦XD」。

在 Instagram 查看這則貼文 mayu（@mayuu_taro）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 18 日 下午 11:46 張貼

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