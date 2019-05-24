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鴨媽展售店外築巢「突然多出15隻小毛球」　全家排隊找車商領吃

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寵物小組／綜合報導

美國奧蘭多一間汽車展售中心的自動門一打開，走進來的竟是一隻接一隻的鴨子！原來，鴨媽媽不久前選在店外築巢，好心的車商不僅沒把牠們趕走，反而供吃供住，還幫這一家人弄了一個可愛的小水池，超暖行為被網友讚爆。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

車商時常在自己的臉書頁面「U. S. Marine」分享鴨鴨一家子的生活記錄，最早於4月8日寫道，「這些傢伙剛剛在我辦公室窗外孵化了。」影片中，鴨媽媽帶著15隻毛茸茸的小寶寶在窗外落葉上。2周後，小鴨子們長大了些，車商也幫牠們換了更大的水盆，還在池裡加了許多金魚。

▲鴨媽展售店外築巢「突然多出15隻小毛球」　全家排隊找車商領吃。（圖／翻攝自Facebook／U. S. Marine）

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▲鴨媽媽在辦公室窗外築巢，孵出15隻小寶寶。（圖／翻攝自Facebook／U. S. Marine）

▲鴨媽展售店外築巢「突然多出15隻小毛球」　全家排隊找車商領吃。（圖／翻攝自Facebook／U. S. Marine）

▲鴨鴨在水池裡玩得好開心。（圖／翻攝自Facebook／U. S. Marine）

除了讓鴨鴨們住得舒適又開心，好心的車商也把牠們當作寵物般照顧，時常提著一大袋飼料餵食。最近一段影片中，可以看到汽車展售中心的自動門一打開，鴨子們就一隻接一隻地快步走進來，原來是吃飯時間又到了，大夥兒趕緊聚集到車商腳邊等著享用美食。

▲鴨媽展售店外築巢「突然多出15隻小毛球」　全家排隊找車商領吃。（圖／翻攝自Facebook／U. S. Marine）

▲鴨鴨一家人排隊進展示中心。（圖／翻攝自Facebook／U. S. Marine）

▲鴨媽展售店外築巢「突然多出15隻小毛球」　全家排隊找車商領吃。（圖／翻攝自Facebook／U. S. Marine）

▲大家吃飯飯啦！（圖／翻攝自Facebook／U. S. Marine）

可愛的畫面在網路上造成迴響，許多網友紛紛留言，「好有愛」、「真古錐」、「牠們想買ㄧ台全家人可以一起出遊的車」、「這實在太棒了」、「怎麼這麼可愛」、「你已經把牠們訓練得很好了XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 鴨子汽車車商展售中心

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