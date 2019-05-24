漁民捕獲深海「駝背虹鱒」　網一看嚇壞：超畸形...

▲Adrian James分享近日捕獲的「駝背虹鱒」。（圖／翻攝自IG／@adrian_james1）



國際中心／綜合報導

海底世界存在著許多外表怪異的生物！澳洲漁民阿德里安·詹姆斯（Adrian James）日前在古爾本河（Goulburn River）釣到了一隻大約4.5公斤重的「虹鱒」，但這隻虹鱒長得特別畸形，背部上凸起了一塊異物，好奇的詹姆斯也決定拍照PO文詢問各大網友。

據《每日郵報》報導，詹姆斯日前於IG上寫道，「有沒有人知道那個凸起物到底是什麼？」從照片中可以看到，這隻體型不小的虹鱒，在其背部靠近頭部的位置，長了一顆像是巨大腫瘤的異物。對此，來自詹姆斯庫克大學漁業和水產養殖中心的安德魯金（Andrew Chin）博士解釋，這個凸起物可能是一種罕見的「囊腫」或「癌變」。

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▲虹鱒背部凸起超大異物。（圖／翻攝自IG／@adrian_james1）



貼文曝光後立即引起許多網友們熱議，大家紛紛留言表示，「大家好，我是『駝背虹鱒』啦～」、「太畸形了！真的要好好檢查一下」、「那這樣這條魚還能吃嗎？」、「好可怕，超大」。也有網友猜測表示，這條魚可能是被解剖過，而這可能是惡性腫瘤或是由污染物引起的，要快點交給專家進行研究。

海底世界千奇百怪，俄羅斯漁夫費多索夫（Roman Fedortsov）也經常在自己的IG與推特上分享長相奇特的深海生物。據了解，費多索夫在北冰洋海域捕魚已經長達18年，他常常會在捕魚的過程中，見到一般人不常看到的「深海異形」，近日，費多索夫就捕獲了一個生物，外型奇特讓不少網友笑稱，很像卡通「南方四賤客」角色「阿尼」！

▲ 俄羅斯漁民費多索夫（Roman Fedortsov）21日分享新的海洋生物照。（圖／翻攝自IG／@rfedortsov_official_account）

