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4人幫雪橇犬「抬轎上樓梯」　成功落地後「突然被點醒」超傻眼

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寵物小組／綜合報導

撿屎官們平時太習慣服侍狗主子了嗎？飼主Eri Tanaka日前和親友一起帶雪橇犬「門門」去購物，買完一間準備前往另一間時，4個大人就氣喘吁吁地「連推車帶狗」扛上樓梯，好不容易成功落地，其中一人卻突然想通一件事，讓大夥兒都傻眼了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲4人幫雪橇犬「抬轎上樓梯」　成功落地後「突然被點醒」超傻眼。（圖／有點毛毛的／沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.）

▲大夥兒氣喘吁吁地把門門扛上樓梯。（圖／沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.粉絲專頁提供）

Eri Tanaka在臉書社團「有點毛毛的」分享「扛轎」影片並寫道，當天買完迪卡儂下到停車場，一群人懶得開車決定走路去好市多買晚餐，途中又懶得繞路走斜坡，便決定搬門門走階梯，直到成功搬上階梯落地之後，有一個人恍然大悟，「欸...其實牠可以自己走欸！」大家這才發現自己白忙了，整個哭笑不得。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲爸背36公斤雪橇犬繞桌跑　「沒有門」笑開懷：駕～駕～。（圖／沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.粉絲專頁提供）

▲爸爸曾背著36公斤的門門繞桌跑。（圖／沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.粉絲專頁提供）

網友們看了紛紛留言笑說，「門門表示：我並不想下來走」、「抬轎的概念！？」、「皇上駕到」、「這就是愛」、「奴才轎子抬的不錯，四平八穩的，朕很滿意。」、「抬轎，大神出巡」、「哈哈當皇上就是爽」、「門門看你們一群鏟屎的忙的不可開交一定很開心」、「哈哈哈，這群人到底在忙什麼？」

▲阿拉斯加雪橇犬「門門」和小主人「鐵支」。（圖／粉絲專頁「沒有門&鐵支的成長日記」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿拉斯加雪橇犬「門門」和小主人「鐵支」。（圖／沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.粉絲專頁提供）

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關鍵字： 有點毛毛的雪橇犬沒有門抬轎

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