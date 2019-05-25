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奇景！空拍機拍下海面超狂「便利貼大軍」　竟是罕見牛鼻魟出巡

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（圖／翻攝自Facebook／Drone Shark App）

▲宛如電腦動畫般的情景，竟是罕見的牛鼻魟大軍。（圖／翻攝自Facebook／Drone Shark App）

寵物小組／綜合報導

千變萬化的世界真是太奇妙了！澳洲有一架無人機行經靠近陸地的海面時，意外拍下海平面出現異象，一片一片四方形、宛如便利貼般的不明物體，呈現整齊的隊伍通過，讓人看了嘖嘖稱奇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

粉絲專頁Drone Shark App貼出這段驚人的影像，由遠而近，就像3D電腦動畫在海面上演，呈現深淺不一的黃綠色系，再拉近看更是魔幻，畫面是在雪梨的邦迪海灘（Bondi Beach）外海不遠處拍到，謎底揭曉，這神秘的群體生物是牛鼻魟（Cownose Ray）。

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Drone Shark App貼文說明，澳洲外海原本就有這種魟魚，但是一般而言不會在這麼靠近陸地的海面出現，研判可能是因為氣候暖化，讓牠們選擇往南移動，才會有幸讓空拍機拍下這麼壯觀的奇景。

驚人影像短短7天就有近100萬次瀏覽，網友熱議，「從來不知道有這麼美的魟魚。」「這畫面視角太酷了！讓人讚嘆上帝的偉大傑作。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Drone Shark App）

▲近看可以觀察到魟魚上下擺動著游泳。

關鍵字： 紐澳要聞魟魚海洋牛鼻魟奇景

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