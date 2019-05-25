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影／橡皮筋慢慢勒斷氣...高雄3幼犬無知搶吃奶　8千人淚崩求包養

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記者闕雁琳／採訪報導

流浪狗悲歌！高雄市一名網友Chen YI日前發現，公司附近常有流浪狗翻垃圾找東西吃，其中一隻黃狗在覓食中不幸被橡皮筋勒住脖子，隨後懷孕產下一窩寶寶，但是牠來不及照顧孩子到大，氣管被割斷氣。3隻剛開眼的幼犬渾然不知母親已經死亡，依偎在祂身旁搶著吃奶，讓人看了鼻酸。

▲▼橡皮筋慢慢勒斷氣...高雄3幼犬無知搶吃奶　萬人淚崩求包養。（圖／網友Chen YI授權提供）

▲狗媽媽被橡皮筋勒到斷氣，身旁無知的幼犬還在喝奶。（圖／網友Chen YI授權提供，下同）

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Chen YI表示，他所在的工作地點附近有許多流浪狗，由於場區是禁止餵食流浪狗，只能偶爾提供牠們一些食物，「發現這隻狗媽媽被橡皮筋套住已經要1年多，我們嘗試想幫牠取下來，但牠實在太怕人。」加上牠後來懷孕，每次有人靠近就跑得無影無蹤，狗狗所在的地點又不能自由進出，導致救援上是難上加難。

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「狗媽媽往生前還看牠吃飯無任何異狀，隔天再去看牠們時就往生了...」Chen YI難過的說，狗狗脖子是被橡皮筋勒住的，猜測應該是被橡皮筋割到氣管，才會死亡。但牠的孩子絲毫不知道媽媽已經斷氣，還依偎著屍體僅存的體溫，一直在搶著吸奶。

▲▼橡皮筋慢慢勒斷氣...高雄3幼犬無知搶吃奶　萬人淚崩求包養。（圖／網友Chen YI授權提供）

▲目前廠區內還有1隻母狗和9隻幼幼正在等待領養。

Chen YI將這張衝擊性的畫面分享到網路上，讓8千多名網友淚崩，幫忙分享貼文求包養僅存的幼犬。她也提到，廠區總共有9隻幼犬，除了死亡的狗媽之外，還有另一隻黑狗媽媽，目前活下來的幼犬都抓去給牠餵養，小狗狗年紀還沒滿月但已經開眼了。

由於狗狗所在地是嚴格控管進出人員沒工作證是無法進入，連餵食流浪狗都是偷餵的，所以要救牠們才會有困難，Chen YI表示，「如果有人願意收養我可以想辦法帶出場區，但是不一定帶的出來！」

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許多網友看完留言紛紛推文求收編，「狗媽媽為了覓食才會被橡皮筋纏身，好心痛」、「難以想像狗媽死亡之前受到何種折磨」、「看著好心酸...」、「希望小狗們也都能平安」，若是有意願收養小幼犬的網友，可以連絡Chen YI的臉書，一起試著將小狗救出來。

流浪動物在外的第一條件就是尋求吃飽，而我們丟棄的便當傳出的香味，常常吸引牠們翻找，而上面的橡皮筋就這樣套住牠們的脖子、身體，卻怎麼樣都甩不開。被橡皮筋纏繞住的傷口若長時間沒處理，傷口感染可能會化膿長蟲，進而引發敗血症；或是割破氣管及器官。

只是想吃便當...小白狗遭2條橡皮筋勒脖　傷口腐爛發臭（圖／徐文良授權提供）

▲▼徐文良年2前也曾救下橡皮筋狗。

只是想吃便當...小白狗遭2條橡皮筋勒脖　傷口腐爛發臭（圖／徐文良授權提供）

知名動物救援人士徐文良先前曾呼籲，吃便當時改變自己的小小習慣，就能避免流浪動物誤觸「美味的陷阱」，最好是不要綁橡皮筋，直接將盒子拿去回收，這也是很棒的一種選擇，不然流浪狗受到的痛苦，就像是每天都有人拿刀在你脖子上割，反反覆覆，卻又無能為力。

其他影片：

關鍵字： 高雄橡皮筋吃奶屍體領養

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