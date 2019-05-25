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狗狗床墊掉下隔壁屋頂！　幾天後出現新用戶「抱腿睡翻」萌慘

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▲▼狗狗床墊掉下隔壁屋頂！　幾天後出現新用戶「抱腿睡翻」萌慘。（圖／翻攝自Reddit:Scalettas）

▲飼主發現掉下去的床墊出現新用戶。（圖／翻攝自Reddit:Scalettas，下同）

寵物小組／綜合報導

遺失物再利用的概念！土耳其一名飼主日前貼出一組逗趣照片，這天家裡愛犬的床墊不慎掉落在隔壁住戶的屋頂，因為距離實在太遠了，乾脆放棄撿回來。沒想到過幾天他竟然發現，床墊出現了新的使用者，抱腿折手睡翻，可愛的模樣讓他忍不住笑翻。

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▲▼狗狗床墊掉下隔壁屋頂！　幾天後出現新用戶「抱腿睡翻」萌慘。（圖／翻攝自Reddit:Scalettas）

▲貓咪抱腳睡翻。

飼主所住的樓層與隔壁鄰居相隔一大段距離，導致東西掉下去常常拿不回來，屋頂上除了有床墊之外，還有一顆失寵的足球，放在上面沒人使用。這天飼主不經意的往窗外底下看，竟然發現之前掉下去的床墊上躺著一隻賓士貓，身體蜷縮成一團，抱手睡得十分香甜，看到床墊繼續發揮它的作用，讓浪貓睡得舒服放，讓他也感到欣慰。

▲▼狗狗床墊掉下隔壁屋頂！　幾天後出現新用戶「抱腿睡翻」萌慘。（圖／翻攝自Reddit:Scalettas）

▲過幾天貓咪還是睡在一樣的位置。

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照片分享到網路知名論壇Reddit之後，許多網友紛紛留言笑說，「回收物再利用很讚～」、「這樣流浪貓又多一個安心的睡覺地點了」、「莫名的覺得療癒」、「喵：既然掉下來就由我接收了！」、「趕快再買一個新的還給狗狗」、「第一眼還以為是誰家的吉娃娃跑到屋頂...」。

關鍵字： 床墊用戶屋頂

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