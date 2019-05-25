鵜鶘饋頭撒嬌：分我一口嘛～他淡定吃便當　泳帽造型笑翻5千人

▲鵜鶘看著飼育員在吃便當，站在身後撒嬌討食。（圖／翻攝自抖音，下同）

寵物小組／綜合報導

動物撒嬌起來萌萌的樣子讓人無法抵擋！日前網路上流傳一段「鵜鶘灌頂」的爆笑影片，畫面中一隻鵜鶘似乎是想討東西吃，不斷跟在一名飼養員身旁，也不在乎自己龐大的體型，變身成嬌嫩萌寵「饋頭」撒嬌，伸縮自如的嘴皮直接幫對方戴上一頂「泳帽」！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

抖音用戶139239533貼出一段影片，畫面中一身身穿綠黃色上衣的男子坐在木桌，靜靜的夾菜進食，身旁卻有個突兀身影，圓滾滾的鵜鶘站在他的背後，不斷的用大鳥嘴靠在頭上撒嬌，彷彿在說著，「分我吃一口嘛～」，伸縮自如的嘴皮肉沿著頭型撐開。男子頭上就像戴著一頂泳帽，淡定的撥開鳥寶，絲毫不受干擾的模樣有夠好笑。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

事後影片被分享到「爆廢公社公開版」，短短1天笑翻近5千人，許多網友看完紛紛留言說，「好妙的動嘴巴互動」、「吃便當免費獲得遮陽傘」、「每買一頂遮陽帽，就有一隻鵜鶘被殺XD」、「飼養員很無奈」、「丹丹漢堡代言鳥」、「真的是鵜鶘灌頂～」、「 原來牠下巴那裡是軟的」。