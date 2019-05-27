萌喵踏踏竟被配「放屁」音效！　牠爆囧回頭神尷尬：不是我QQ

在 Instagram 查看這則貼文 Omame（@omame_munchkin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 21 日 下午 6:54 張貼



寵物小組／綜合報導

本宮才沒放屁！日本曼赤肯萌貓Omame這天正開心地進行踏踏時光，沒想到屁股竟遭飼主襲擊，還被配上「放屁」音效，讓牠一臉神尷尬，囧度爆增趕緊逃離現場！飼主將這段逗趣影片上傳到Instagram帳號「@omame_munchkin」，笑翻不少網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可以看到，Omame正背對鏡頭開啟悠閒踏踏時光，卻萬萬沒想到溫馨畫面才沒幾秒，立刻變成搞笑片！只見喵的屁股被偷戳一下，緊接著影片就傳來放屁的聲音，Omame一臉尷尬地回頭，發現自己超糗所以露出囧囧表情，最後牠想了一下決定逃離現場，沒想到又出現好多次放屁聲，直到牠遠離這場鬧劇才結束。

在 Instagram 查看這則貼文 Omame（@omame_munchkin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 10 日 上午 4:22 張貼 請繼續往下閱讀...

▲Omame超萌睡姿。

飼主經常在Instagram帳號「@omame_munchkin」分享家中萌喵的生活，Omame天生就是個表情包，時常擺出超囧的表情，有時也會一臉驚恐，十分地逗趣！Omame身為短腿的一原本身萌感十足，但最令人著迷的是牠整臉貼地的睡姿，讓牠撩粉無數，而飼主也曾在貼文內補充說明，Omame目前身體狀況良好，這只是牠最喜歡的睡姿！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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