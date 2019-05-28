小眼貓嚇一跳「眼睛會變大」？　實測結果讓網友笑翻了

寵物小組／綜合報導

貓咪「阿寶」天生有著一張囧臉加上小眼睛，讓牠無時無刻看起來都是一副「貓生很苦」的表情。媽媽Edwina Lee日前就好奇愛貓被嚇到時眼睛會不會睜大，沒想到阿寶的反應卻十分淡定，讓網友們看了忍不住笑說，「真的好想把阿寶的眼睛撐開。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲阿寶眼睛小小的。（圖／有點毛毛的／飼主Edwina Lee提供）

Edwina Lee在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「你們猜猜小眼睛阿寶被嚇一跳眼睛會變大嗎？」影片中，阿寶坐在椅子上，一雙瞇瞇眼看起來快要睡著，途中牠的注意力被旁邊吸引，眼睛稍微睜大一些，隨即轉頭回來面向鏡頭；這時，突然有人大喊「阿寶！」想嚇牠一跳，但阿寶的眼睛卻連眨都沒眨，只有左耳微微向聲音來源轉動，一點都沒被影響。

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▲阿寶被嚇，卻只有耳朵動了一下。（圖／有點毛毛的／飼主Edwina Lee提供）

網友們看了影片紛紛留言，「小眼睛也太可愛啦」、「感覺有雙眼皮」、「阿寶是內雙啦」、「一直都在打瞌睡狀態」、「看不到眼珠XD」、「我想看阿寶眼睛最大的時候是多大」、「牠破解了雙眼皮是大眼睛的這個迷思」、「要看到阿寶的眼白比看曙光還難吧？！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲阿寶從小就長這樣。（圖／網友Edwina Lee提供）

Edwina Lee說，阿寶天生就是小眼睛，「小時候就小眼睛到現在完全沒有長大。」她養阿寶到現在也超過9年了，但每次看到牠的委屈臉「還是會笑場」。可愛的阿寶雖然有著一副苦瓜臉，但個性其實相當親人開朗，剛到家裡時不到5分鐘就呼嚕嚕的翻肚睡了，最後也收服了Edwina Lee的爸爸，「我爸原本很討厭貓，結果現在每天被牠吸手指也很甘願。」

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