陸蟹棲地遭黃土掩蓋！滿州木棧道工程挨批　5/3勒令停工

▲滿州港口村木棧道工程因為廠商施作不良，與地面高低差超過100公分，明顯違反契約規定。（圖／公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉港口村為了避免民眾參訪陸蟹時踩踏，上月開始進行木棧道工程，不料被當地生態人士及居民發現出現大堆黃土掩蓋陸蟹棲地，PO文批評表不滿； 滿州鄉公所28日表示，本月3日就已勒令廠商，清除這些不應出現在工地的黃土，並函文廠商解釋黃土來源，依法開罰。下月3日和當地居民討論後續施工作為，不排除等陸蟹產季結束再施工。

港口村保育人士指出，陸蟹爬行有一定習性，大批黃土填進來，生物進不來，陸蟹就慘了。陸蟹專家李政璋則說，木棧道工程為了降低干擾陸蟹利益良善，但先是工法錯誤將周邊土地夯實，造成生物相大減，有堆置大量黃土將積水窪地、洞穴、軟泥都填滿，至少蓋掉近50個陸蟹洞穴，實在很離譜。

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滿州鄉公所建設課上午表示，木棧道工程因為廠商施作不良，與地面高低差超過100公分，明顯違反契約規定，更可能造成遊客跌傷意外，在5月3日就要求廠商暫時停工，工地內黃土不屬於工地施工產出，已要求廠商移走，今天再函文廠商解釋土方來源，依法開罰。

公所說，下月3日，會邀請當地保育人士、居民開會討論木棧道工程方式，符合陸蟹工法要求，由於目前已進入陸蟹繁殖季節，不排除等10月陸蟹繁殖季結束，再進行項工程。