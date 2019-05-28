非洲野狗被母獅叼嘴裡「影帝級裝死」　突復活救2+N命

寵物小組／綜合報導

辛巴威萬基國家公園(Hwange National Park)一隻非洲野狗被母獅叼在嘴裡，癱軟的模樣看來已經在劫難逃，沒想到這正是「影帝級裝死」，牠突然死而復活把獅子嚇得鬆開嘴，也保住自己的性命。

Youtube帳號Kruger Sightings分享的影片中，一頭母獅嘴裡緊緊咬著非洲野狗的脖子，而被捕獲的「獵物」癱軟著一動也不動，牠叼著戰利品在原地徘徊了一會兒，突然嘴裡的「屍體」活過來，牠嚇得鬆口而非洲野狗也順利掙脫。影片的最後，母獅愣愣地站著，一臉問號的模樣，像是還沒反應過來發生什麼事。

請繼續往下閱讀...

▲非洲野狗屬於瀕危物種。（圖／CC0圖庫）



根據Kruger Sightings介紹，獅子捕獵非洲野狗是草原上常見的事，影片中狩獵的母獅是前獅王西賽爾(Cecil)的女兒之一，當時還有另一隻母獅飛快地咬住另一隻非洲野狗，但是獵物突然「死而復活」，把兩頭獅子都嚇了一跳，最後這「影帝級」的裝死演技，讓2隻非洲野狗從獅子嘴裡逃脫。

許多人不相信被獅子咬在嘴裡還能活命，不過當地嚮導在幾周後確實見到2隻非洲野狗毫髮無傷地行動，其中一隻叫做Storm的母野狗還懷孕了，隨時準備生產。目睹這一切的嚮導Calvet做這行已經10年，但這是他第一次見到這精湛的「裝死」演技，也對野生動物的求生技能敬佩不已。

▼獅群中由母獅負責狩獵。（圖／CC0圖庫）

