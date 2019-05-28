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萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講道理行嗎

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▲▼萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講道理行嗎。（圖／翻攝自抖音）

▲貓咪突然壞掉，轉頭對同伴學狗叫。（圖／翻攝自抖音，下同）

寵物小組／綜合報導

這隻是穿著貓皮的小狗吧！日前一名飼主貼出自家貓咪奇特的叫聲，這天2位主子在客廳相遇，其中一隻喜馬拉雅貓「突然壞掉」，轉頭耳朵開飛機對著美短貓安生學狗叫，一邊發出清晰的汪汪聲，再喊著「我要魚～」無厘頭的行徑讓爸拔當場笑噴。

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住在大陸鄭州的飼主經常在抖音上分享愛貓安生的日常點滴，這天一隻喜馬拉雅貓走到安生旁邊，突然把臉逼近，接著喊著「汪汪汪！我要魚～我就要魚」，讓牠滿臉問號，愣在原地看著眼前奇怪的生物，接著哈氣走掉，讓一旁看著一切的飼主忍不住笑出來，「要什麼魚？你講點道理行不行？」

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這段逗趣又可愛的對話被分享到貓咪社團，許多網友聽到貓咪學狗叫紛紛驚訝的說，「這是黑社會收保護費的概念？」、「狗狗裝貓要魚吃」、「被聲音萌到！」、「我的貓也常發出這種聲音，牠們到底想表達什麼啦」、「美短表示 ？？？大哥，我沒魚啊」、「求美短的心裡陰影」、「想騙我是貓是吧？」、「這樣是要開罐罐還是要給肉條？」。

 

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關鍵字： 狗叫抖音飛機耳

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