你要走了？汪鼻塞門＋委屈眼神　遛狗員：害我走不了！

寵物小組／綜合報導

社群網站Reddit用戶@u/escape_photo是一名遛狗員，而他的「客戶」每天都讓他下不了班！@u/escape_photo分享的照片中，汪星人Magnus把鼻子塞在門縫，一臉委屈的模樣，像是在說「你真的要走了嗎？」，每每讓遛狗員心臟爆擊，「牠老是讓我走不了啊！」

@u/escape_photo是專業「遛狗員」，每位客戶都有可愛之處，其中Magnus最讓她不知該如何是好，不是因為汪星人太皮，而是太黏啦！@u/escape_photo會定時到Magnus家中接狗，遛完再送回家，但是每次她關門要離開時，Magnus就會跑到門邊露出好可憐的表情，頭低低皺眉頭地看著，用眼神表達「你真的要走了嗎？」每當看到這個表情，@u/escape_photo總是捨不得，「牠老是這樣讓我離不開啊！」



@u/escape_photo將照片分享到Reddit，許多網友看到Magnus的表情，馬上能了解這位遛狗員的為難，「太恐怖的眼神制約了」、「這汪簡直是眼神牽制的高手啊」、「牠一定不想孤零零看家，這表情真的讓人走不了！」，也有網友幫Magnus翻譯，「我們不能做永遠的朋友嗎？」、「媽媽說了，如果你想可以待久一點呀～」、「我們不再多走幾圈嗎？」。遛狗員是許多人心目中的療癒工作，但大家都沒想到原來有這樣的心臟爆擊的「職災」啊！