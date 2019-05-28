演習被困屋簷下　「伍佰汪」甩秀髮狂吃雨：我是漂丿少年仔～

▲狗狗抬頭想接雨。（圖／有點毛毛的／米拉豬的走鐘人生提供，下同）

寵物小組／綜合報導

人生的樂趣是自找的！日前一名飼主帶著愛犬「米粒」雨天散步，整好碰上萬安演習，只能待在屋簷下乾等。沒想到可愛的米粒望著遠方，突然玩起接雨遊戲，變身成搖滾巨星，甩動濕漉漉的秀髮，讓網友看完忍不住打趣的說，「這是伍佰老師嗎？」

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飼主日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片寫道，「被雨跟萬安演習困在屋簷下...一個滑手機，一個我看不懂」，畫面中，米粒站在路邊，低頭望著水溝蓋，突然望向天空想接起雨滴，耳朵的毛髮都被淋濕，但牠絲毫不在意，繼續擺頭彷彿在說著，「我是漂丿少年仔～」，整條靜悄悄的道路只有牠一個玩得好開心。

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▲米粒自己玩得超開心。



許多網友看到這一幕紛紛被米粒的可愛舉動融化，留言笑說，「好好笑太可愛啦」、「豬豬的中分頭都濕了」、「玩水玩得很開心」、「小心淋雨淋久了會禿頭喔哈哈哈哈」、「自嗨超可愛～」、「豬豬的頭髮都濕了啦」、「懂得自己找樂子」、「好呆萌」、「回家要吹頭髮啦」。

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