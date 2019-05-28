ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狂犬病台東最多！防疫所跨海至蘭嶼　180隻犬貓完成疫苗注射

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲為防治狂犬病，台東縣動物防疫所橫越太平洋到蘭嶼免費施打狂犬病疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

為防治狂犬病，台東縣動物防疫所橫越太平洋到蘭嶼免費施打狂犬病疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣動物防疫所日前橫越太平洋到蘭嶼免費施打狂犬病疫苗，各部落共有180隻犬、貓完成疫苗注射。動防所表示，由於居民反映熱烈，加上節育觀念逐漸深入民心，應當地民眾要求，計畫6月中下旬再派員到蘭嶼進行犬貓節育。

根據台東縣動防所統計，台東從102年7月至今年4月30日止，累計動物狂犬病陽性案例共237件，包括鼬獾233件，白鼻心2件，犬1件及錢鼠1件，其中107年有4件鼬獾陽性案例，為全國疫情最嚴重地區，目前疫情仍持續擴散發生，民眾飼養犬貓若狂犬病疫苗注射率未達70%，將無法有效保障犬貓及民眾生命安全。

請繼續往下閱讀...

▲為防治狂犬病，台東縣動物防疫所橫越太平洋到蘭嶼免費施打狂犬病疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼居民反反映熱烈，各部落共有180隻犬、貓完成疫苗注射。

縣府農業處提醒民眾，狂犬病為重要人畜共通傳染病，是感染後會造成人及動物百分百的死亡疫病，請務必遵循二不一要「不接觸野生動物、不棄養動物、要每年帶寵物施打狂犬病疫苗」的原則。

動防所指出，日前派員至各部落注射犬、貓狂犬病疫苗，飼主都能按照規定攜帶身分證件及犬、貓到巡迴站注射狂犬病疫苗，共計完成116隻狗、64隻貓的疫苗注射，並將於6月進一步為犬貓進行節育。

關鍵字： 狂犬病最多防疫所跨海蘭嶼犬貓疫苗注射二不一要

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

發生虐貓？路上驚見「完整橘貓尾」　網淡定：我家已換..

致命雷聲！4歲黑柴被嚇到「7樓墜地身亡」　金曲歌后..

影／南投黑狗溜出門散步　返家時「嘴巴遭膠帶緊綑」腫..

家中陽台飛來稀客！網一看狂賀喜「你要發了」　屋主曝..

配眼鏡被偷襲！短腿萌店貓「跳桌親客人」　千名網閃瞎..

舔毛舔到隔壁去！　傻橘「突然沒知覺」嚇呆：我舔到誰..

柴犬咬主人「私密物」閒晃　媽尷尬：那不是新玩具…

貓養太大隻怎辦？網驚呆「這獅子吧！」　推文狂曬超療..

阿伯餵浪卻嘴硬拒養貓　不到1年得意炫耀：家裡才8隻..

吃鮭魚卵發現「貓咪肉球」　網友驚呆：奇蹟的一粒丸！

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在..

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材..

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

《倉鼠人》雞雞玩度假小屋！

浪浪別哭-邊按邊BBOX好忙！連班班都淪陷的紓壓按..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】貓貓為什麼喜歡看窗外..

鸚鵡玩IG眨眼遊戲只撐2秒GG 見「同類」墜地傻眼..

Jessica Law羅明嘉-龜龜四年成長全紀錄　..

好味小姐-【抱抱米香】米香親訓實境秀！抱貓有這麼難..

汪挾持「藍色小朋友」低吼　媽談判提「ＯＯ」…秒心動..

狂犬病台東最多！防疫所跨海至蘭嶼　180隻犬貓完成..

演習被困屋簷下　「伍佰汪」甩秀髮狂吃雨：我是漂丿少..

10點還不起床？　奴才被黑道喵「暴打討早餐」：我到..

萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講..

金門浯島城隍作主！萌水獺命名「青嶼」　背後原來有這..

你要走了？汪鼻塞門＋委屈眼神　遛狗員：害我走不了！

怎麼叫都沒用！零食袋發出沙沙聲　「一團烏雲」瞬間飛..

海豹橘貓「搔到癢點」　爽到變唐老鴨狂碎嘴...家人..

曾喊不准養貓！他現在炫耀被舔美叮噹　催孕妻幫拿眼前..

汪挾持「藍色小朋友」低吼　媽談判提「ＯＯ」…秒心動..

陸媒狠批李嘉誠「真的跑了」　大舉拋售房產蛀蝕中國根..

獨／漢光演習意外15傷　蔡英文29日將親赴探望受傷..

足療師蒐集腳皮做「清明上河圖」　網狂喊：有味道的藝..

張柏芝自爆和他「天天戀愛中」！　遭問兒子喜歡什麼菜..

主打數據處理、影像剪輯　Dell Precisio..

「整頓」儲蓄險、實支實付副本理賠　葉啟洲與黃金木皆..

5G影響面廣大！取得頻譜執照後的創新應用才是最大挑..

牛糞還有這功能！對抗40度高溫　印度人妻整台車塗好..

蔡英文、賴清德28日會面　羅文嘉：有見面就是好事

寵物動物熱門新聞

發生虐貓？路上驚見完整橘貓尾巴

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

汪散步竟被膠帶綑綁「嘴巴腫如球..

陽台飛來稀客！網狂賀喜：要發了

眼鏡店貓跳桌親客人　網友全暴動

傻橘舔毛舔到隔壁　突沒知覺嚇呆

柴犬咬主人「私密物」閒晃　媽尷..

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子..

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

奇蹟一粒丸！魚卵驚現「肉球」　

弟養不到柴犬　牽浪浪回家媽嚇壞

貨車起火　司機棄財搶救愛貓

老闆凌晨叩：帶你見世面　到場傻..

曾嫌臭反對養！阿嬤睡狗床被抓包

讀者迴響

熱門新聞

發生虐貓？路上驚見完整橘貓尾巴

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

汪散步竟被膠帶綑綁「嘴巴腫如球..

陽台飛來稀客！網狂賀喜：要發了

眼鏡店貓跳桌親客人　網友全暴動

傻橘舔毛舔到隔壁　突沒知覺嚇呆

柴犬咬主人「私密物」閒晃　媽尷..

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子..

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

奇蹟一粒丸！魚卵驚現「肉球」　

弟養不到柴犬　牽浪浪回家媽嚇壞

貨車起火　司機棄財搶救愛貓

老闆凌晨叩：帶你見世面　到場傻..

曾嫌臭反對養！阿嬤睡狗床被抓包

麻吉去世汪不吃不睡　直到這樣再..

最新影片

更多

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

《倉鼠人》雞雞玩度假小屋！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面