狂犬病台東最多！防疫所跨海至蘭嶼　180隻犬貓完成疫苗注射

▲為防治狂犬病，台東縣動物防疫所橫越太平洋到蘭嶼免費施打狂犬病疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣動物防疫所日前橫越太平洋到蘭嶼免費施打狂犬病疫苗，各部落共有180隻犬、貓完成疫苗注射。動防所表示，由於居民反映熱烈，加上節育觀念逐漸深入民心，應當地民眾要求，計畫6月中下旬再派員到蘭嶼進行犬貓節育。

根據台東縣動防所統計，台東從102年7月至今年4月30日止，累計動物狂犬病陽性案例共237件，包括鼬獾233件，白鼻心2件，犬1件及錢鼠1件，其中107年有4件鼬獾陽性案例，為全國疫情最嚴重地區，目前疫情仍持續擴散發生，民眾飼養犬貓若狂犬病疫苗注射率未達70%，將無法有效保障犬貓及民眾生命安全。

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▲▼居民反反映熱烈，各部落共有180隻犬、貓完成疫苗注射。

縣府農業處提醒民眾，狂犬病為重要人畜共通傳染病，是感染後會造成人及動物百分百的死亡疫病，請務必遵循二不一要「不接觸野生動物、不棄養動物、要每年帶寵物施打狂犬病疫苗」的原則。

動防所指出，日前派員至各部落注射犬、貓狂犬病疫苗，飼主都能按照規定攜帶身分證件及犬、貓到巡迴站注射狂犬病疫苗，共計完成116隻狗、64隻貓的疫苗注射，並將於6月進一步為犬貓進行節育。