汪被綁柱子棄養　身邊留最悲傷紙條「房東不給養狗」

▲可憐的洛基被人綁在柱子上棄養。（圖／翻攝自Facebook／Villalobos Rescue Center）

寵物小組／綜合報導

狗和貓咪不一樣，牠們需要更多空間、更多關注，所以下定決心要養狗之前，請務必考慮清楚能不能陪伴牠到生命的最後。一隻狗狗在美國紐奧良被人發現，當時牠被綁在救援中心的柱子上，工作人員深入了解後，才知道背後的悲傷故事。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

當時狗狗不讓任何人靠近，牠非常恐懼、全身都在發抖，但牠的腿綁在柱子上，工作人員擔心牠血液無法循環，還是靠近幫牠鬆開綑綁，還在旁邊發現一個裝滿狗用品的購物袋，當他們打開那個袋子時，注意到裡面有一張紙條。

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▲紙條寫著不能繼續養洛基的理由。



這張紙條上寫的內容讓大家都很生氣，原來的主人說，之所以會棄養狗狗，是因為家人反對，所以只能把牠養在自己房間，而家人反對的原因是「房東不讓他們養狗」，所以1歲的牠從來沒踏出過那個房間。寫到這裡，原主人還提醒「只要你認識牠，就會發現牠是最甜蜜的狗，請給牠更好的家。」

後來，救援中心將狗狗的故事PO上臉書，偶然被一位本來就想養狗的人看到，幸運的狗狗很快就就找到新家，沿用牠原本的名字「洛基」，準備拋下過去，開始幸福新狗生。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲新主人帶洛基回家，牠要幸福了。