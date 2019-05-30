一睜眼見「絕美神獸」停陽台　網興奮：快丟寶貝球！

▲孔雀眼線超美，還自備華麗頭飾。（圖／網友Huang Elaine提供）



寵物小組／綜合報導

一早醒來窗外竟然來了「神獸」！住在嘉義縣中埔的Huang Elaine28日一早發現陽台上站著一隻「孔雀」，這位稀客戴著精美的頭飾，脖子羽毛翠綠，看起來十分美艷。照片分享到臉書社團「爆廢公社」，網友都大開眼界，「鳳凰來了！」、「來送餅乾的嗎？」

Huang Elaine表示，28日一早起床，就看見窗外有個奇怪的影子，仔細一看竟然是隻活生生的孔雀！其實這隻孔雀是鄰居家養的，平常沒有關起來經常在路邊閒晃，Huang Elaine說，「前一天我就有看到牠，還跟牠玩耍一下，牠也很親人，沒想到早上就來拜訪了，還待了10幾分鐘才離開！」

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雖然沒有人知道這隻孔雀的名字，不過在鄰里間已經小有名氣，Huang Elaine說，「聽鄰居講這隻孔雀是母的，而且隔天下午孔雀又飛來了，我還叫小朋友來看，小朋友很喜歡。」

網友看到這位稀客拜訪，既羨慕又驚訝，還猜測Huang Elaine是住在金門，因為金門野生孔雀暴增已成生態危機，也有網友第一次知道孔雀會飛，「我一直以為牠跟雞一樣只會走」、「你家最近會有喜事喔！」、「快拿寶貝球收服牠！」

▼孔雀連2天報到，Huang Elaine和小朋友拿水招待客人。（圖／網友Huang Elaine提供）

