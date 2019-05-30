養水獺好可愛？　盜獵者殺牠們的爸媽只為抓寶寶去賣

寵物小組／綜合報導

在社群媒體上越來越常看見有人飼養水獺作為寵物，可愛靈活的模樣吸粉無數，日本甚至有水獺咖啡廳，讓客人和動物互動，然而世界動物保護協會(World Animal Protection)揭露，獵人殺死水獺爸媽，只為取得寶寶賣到寵物市場，不合適的飼養環境，加上走私買賣的黑市，造成水獺痛苦的生存危機。

每年的5月29日是世界水獺日，世界動物保護協會在這天分享了一段21分鐘的紀錄片，內容震撼許多人。紀錄片主持人走訪日本的動物互動咖啡廳，水獺被關在透明玻璃飼養箱內，水獺從玻璃窗的小洞伸手討食。另外也有些店家主打可以抱水獺親密接觸，不過這些店通常隱身在大樓狹小的空間，主持人親自體驗後表示，「這裡空間很小，我坐在這裡大約10分鐘已經要受不了了，而這些水獺寶寶整天只能困在這樣的地方。」主持人詢問店家水獺的來源，對方表示有些是日本繁殖，有些是印尼進口的。

請繼續往下閱讀...

▲水獺飼主認為不應草率決定飼養。（圖／翻攝自Youtube@World Animal Protection）



此外主持人也拜訪飼養水獺的IG網紅，了解飼養水獺的動機。紀錄片中飼主提到，想養水獺是看了國外水獺吃東西的影片，覺得相當可愛，加上水獺的互動性與貓狗相似，「水獺通常是群體生活，而現在水獺也成為我們家的一份子。」不過這位飼主並不推薦飼養水獺，「牠們會咬、會破壞家具，我認為不應該只因為覺得可愛，就草率決定飼養。」

世界動物保護協會人員暗中從2018年秋天起，暗中調查日本水獺飼養情形，他受訪時提到，「70%到80%的水獺咖啡廳、互動店家說，他們的水獺是從泰國或印尼進口，卻沒有任何文件或證書來證明這一點。」他表示，飼養水獺的熱潮讓很多水獺進口到日本，警方的調查揭露，水獺的進口可能和黑手黨或某種黑市團體有關，「根據我的經驗，我想日本的黑道團體也參與其中。」調查員也說，由於這背後牽扯龐大的金錢利益，「一旦暗中調查被發現，遭到暗殺或丟進海裡也不令人意外。」

▲水獺生性活潑敏捷，野外才是最合適的生活環境。（圖／翻攝自Youtube@World Animal Protection）



紀錄片團隊也到馬來西亞婆羅洲探訪，水獺保護組織成員提到，「水獺長得很可愛，而且有些行為很像人類，除此之外牠們家族聯結很強，我想這是人們想飼養當寵物的原因，但牠們畢竟還是野生動物。」然而在馬來西亞，只要上網就能找到水獺賣家，這些水獺寶寶若是落入毫無認知的飼主手中，往往難以倖存。

紀錄片團隊到印尼了解後得知，由於野生水獺會吃掉農作物或飼養的魚，造成農民損失，因此會射殺水獺，「若水獺爸媽被殺死，附近通常還會有水獺寶寶，這些寶寶就會被賣到寵物市場。」現今水獺寵物市場興起，有些獵人殺成年水獺已非因為作物被破壞，而只是為了取得小水獺來販賣。

▲盜獵者殺死水獺爸媽，只為更容易取得水獺寶寶。（圖／取自CC0圖庫／示意圖，與本文提及動物無關）



世界動物保護協會全球負責人Cassandra Koenen表示，飼養水獺和水獺咖啡廳的存在，和飼養貓狗與貓咪咖啡廳完全不同，因為水獺是不折不扣的野生動物，「牠們需要的生活環境、營養、生活需求，都不是人類靠餵養互動能滿足地，而被人類飼養對牠們來說，會是一輩子的痛苦。」目前小爪水獺在IUCN紅皮書中列為瀕危，在2017年查獲的走私水獺中，70%是要送往日本，Cassandra Koenen強調，要拯救野外水獺，就必須拒絕讓牠們成為寵物、拒絕到野生動物咖啡廳消費，「野生動物不應該成為寵物，牠們只屬於野外，那才是牠們最自在生存的家園。」