小心古生物出沒！　群居性的巨首雙齒獸…應該跟現代狗狗合得來



▲巨首雙齒獸跟拉拉一起睡午覺？(圖／如何出版社提供，下同)



作者：土屋健

譯者：張佳雯

摘自：如何出版社《真實尺寸的古生物圖鑑古生代篇》



●精選書摘



有隻不尋常的動物和拉布拉多犬一起午睡中。仔細一瞧，那隻小動物嘴裡有小小的牙齒。這隻動物的名字叫作巨首雙齒獸（Diictodon feliceps）。



根據「紀錄」，雙齒獸是在大約2 億5700 萬年前，在古生代二疊紀南非地區大為興盛的動物。



在南非的卡魯盆地的地層中，發掘出各式各樣的陸生脊椎動物化石，而雙齒獸個體的化石數量，就占了其中的六成之多。



雙齒獸的特徵在於犬齒，雖然還不像之後時代的劍齒虎那麼長，但是長度有超出嘴巴。另一方面，犬齒後面的牙齒都不發達。





雙齒獸與第202頁所介紹的伊氏獸都屬於獸孔類。哺乳類也同屬於獸孔類，如果硬要說外型「很像」，也是真的滿像的。



築巢、群居也是雙齒獸的特徵。曾在地底下螺旋狀被挖掘的巢穴化石裡，找到2 隻雙齒獸。小巧的身軀很適合地底穴居生活。



如果是群居性的話，那和現代的狗狗應該很合得來吧。「一戶一頭雙齒獸」似乎還不賴？





★本文經如何出版社授權，摘自《真實尺寸的古生物圖鑑古生代篇》。

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