ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小心古生物出沒！　群居性的巨首雙齒獸…應該跟現代狗狗合得來

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼如何出版社《真實尺寸的古生物圖鑑古生代篇》
▲巨首雙齒獸跟拉拉一起睡午覺？(圖／如何出版社提供，下同)

作者：土屋健
譯者：張佳雯
摘自：如何出版社《真實尺寸的古生物圖鑑古生代篇》

●精選書摘

有隻不尋常的動物和拉布拉多犬一起午睡中。仔細一瞧，那隻小動物嘴裡有小小的牙齒。這隻動物的名字叫作巨首雙齒獸（Diictodon feliceps）。

根據「紀錄」，雙齒獸是在大約2 億5700 萬年前，在古生代二疊紀南非地區大為興盛的動物。

在南非的卡魯盆地的地層中，發掘出各式各樣的陸生脊椎動物化石，而雙齒獸個體的化石數量，就占了其中的六成之多。

雙齒獸的特徵在於犬齒，雖然還不像之後時代的劍齒虎那麼長，但是長度有超出嘴巴。另一方面，犬齒後面的牙齒都不發達。

▲▼如何出版社《真實尺寸的古生物圖鑑古生代篇》

雙齒獸與第202頁所介紹的伊氏獸都屬於獸孔類。哺乳類也同屬於獸孔類，如果硬要說外型「很像」，也是真的滿像的。

築巢、群居也是雙齒獸的特徵。曾在地底下螺旋狀被挖掘的巢穴化石裡，找到2 隻雙齒獸。小巧的身軀很適合地底穴居生活。

如果是群居性的話，那和現代的狗狗應該很合得來吧。「一戶一頭雙齒獸」似乎還不賴？

▲▼如何出版社《真實尺寸的古生物圖鑑古生代篇》

★本文經如何出版社授權，摘自《真實尺寸的古生物圖鑑古生代篇》。
★史無前例！引爆視覺大震撼！超精緻CG合成圖，把越醜越可愛的古生物，以真實尺寸放進現代生活場景，距今6億多年前的古生物，出沒在市場魚攤、客廳沙發、停車場、游泳池、網球場、辦公桌上……超乎想像，激發無限創意，讓你看得到、聞得到、聽得到，還能牢牢記住扎實的科普知識！

請繼續往下閱讀...

關鍵字： 土屋健巨首雙齒獸Diictodon feliceps古生物拉布拉多雙齒獸古生代二疊紀化石犬齒獸孔類

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／高中畢業起認養33隻浪浪！他遭鄰居抱怨搬家8次..

「1顆狗頭」掉在椅子上！　牠下秒動了...網友全發..

影／高雄小黑綑綁案找到兇手！　飼主養12年...卻..

一早轉身「老公換人當」　牠調包本尊躺隔壁...還自..

影／父母班機險出事「14歲貓同時猝死」　她聽神明一..

柴犬倒車入庫跳「求尿之舞」半小時　網看到最後一秒超..

玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別..

登山步道驚見眼鏡蛇！牠抬頭認真「看路標」　網放大一..

狗狗床墊掉下隔壁屋頂！　幾天後出現新用戶「抱腿睡翻..

遇見藍眼異形！醫嘆：嚴重肺炎快死了…他拚命灌愛養出..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底..

即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看...立刻..

小黑汪坐書桌前苦惱：看不懂R　「無辜臉回眸發求救信..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲..

汪陶醉坐搖搖車…全場牠最High　一旁弟弟笑容逐漸..

爸吃飯被盯哨...餵「雞肉」打發 汪姐看妹爽嚼空氣..

小心古生物出沒！　群居性的巨首雙齒獸…應該跟現代狗..

影／高雄小黑綑綁案找到兇手！　飼主養12年...卻..

3個月大汪被繫屋旁　下秒「出現在腳邊」...解套方..

公主病喵莫名爆氣　無奈爸「一手打字、一手逗貓」超忙..

登山步道驚見眼鏡蛇！牠抬頭認真「看路標」　網放大一..

4月大塞奶黑嘴黃「每天討抱抱」　她抱30秒崩潰：姐..

看到爸打包行李　喵「裝成娃娃」躺入...兩眼發直求..

苦瓜臉超厭世！新一代「臭臉貓」波斯Louis爆紅　..

養寵物能預防疾病？　英研究：寵物「體味」含化合物可..

聖上揮無影手當「菸盒守門員」　講不聽就開咬：吸我就..

《鐵之王座》上市滿週年　推新王國、全新即時戰略模式

澎湖七美浩劫！陸漁船越界還放「生態殺手」　海巡怒了..

比黃金還貴！坪林冠軍包種茶　一台斤飆一百萬元：史上..

獨家直擊日本「絆祭」！東北6大祭典一次看　台灣舞龍..

Lexus「RX休旅車」小改款釋出！支援Andro..

雷神洩《復聯4》挺30kg肥肚真相！遭餐車老闆鄙視..

凱道造勢破40萬人？韓粉10分鐘就多5萬　他「推算..

大雨彈再下2天「降雨熱區」出爐！大台北狂飆34°C..

熱血警察挽袖捐血　 212袋為台南血庫注新血

法網／大坂直美爆冷32強止步　連三大滿貫奪冠夢碎

寵物動物熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

柴犬狂跳「求尿之舞」讓主人等到..

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

床墊掉到屋頂　新使用者抱腿睡翻

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

浪汪皮膚潰爛　見愛媽忍痛上前靠..

二哈眼神超性感　放大招讓網暈船

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

獼猴揪團闖畢典會場　網笑翻：學..

讀者迴響

熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

柴犬狂跳「求尿之舞」讓主人等到..

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

床墊掉到屋頂　新使用者抱腿睡翻

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

浪汪皮膚潰爛　見愛媽忍痛上前靠..

二哈眼神超性感　放大招讓網暈船

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

獼猴揪團闖畢典會場　網笑翻：學..

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底要不要尿

即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看...立刻救援！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面