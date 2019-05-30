以為美容師只會在寵物沙龍　傻汪石化狂冒問號：為什麼你在這裡？

▲瑪芬在路上遇到美容師的表情很促咪。（圖／翻攝自Facebook／Lisa Granade）

寵物小組／綜合報導

只要用心跟動物相處，就會知道牠們的世界無比單純，一隻名叫瑪芬（Muffin）的狗狗，和主人一起住在美國華盛頓，牠過去3年都是給「Happy at Home Pet Grooming」寵物美容店修毛，也因此和店長麗莎（Lisa Granade）培養出深厚的友誼。

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麗莎說，瑪芬是一隻很憨的小狗，每次看到她的瞬間就會露出燦笑，儘管他們已經認識很久了，但這些一起度過的快樂時光僅限於美容沙龍。有一天發生了好笑的事，麗莎在路上遇到瑪芬和主人正在散步，她於是和他們打了招呼。

▲拉近看更是爆笑。



沒想到，瑪芬一聽到麗莎的聲音，立刻左右轉頭尋找、像是很疑惑的樣子，直到牠看見麗莎，小臉立刻呈現驚訝狀態，好像在說「你怎麼會在這裡？！」顯然在牠的小腦袋迴路裡，寵物美容師只會出現在美容沙龍。

瑪芬震驚的表情全被麗莎拍下，她笑說，也就是因為有這些可愛的貓咪狗狗，她的工作才會充滿樂趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲瑪芬和麗莎是認識3年的好朋友。