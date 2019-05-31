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帶洛威拿去麵包店「買1袋變送2袋」　網全跪：可以跟妳借狗嗎

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▲帶洛威拿去麵包店「買1袋變送2袋」　網全跪：可以跟妳借狗嗎。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

▲老闆娘看到慢慢超級開心，熱情送了2袋麵包給牠。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

寵物小組／綜合報導

靠臉真的可以吃飯！南投這隻洛威拿「慢慢」有著憨厚臉蛋、圓滾滾身材，還有溫和個性，吸引許多粉絲喜愛。這天，媽媽王于安帶慢慢到麵包店買麵包，沒想到本來想買一包，老闆娘卻又拿一包說要送慢慢，最後結帳竟又變成2包都不算錢，讓媽媽十分不好意思。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」寫道，老闆娘第一次見到慢慢時就「超級無敵愛牠」，「今天特地帶慢慢去順便買一袋麵包，老闆娘看到慢慢高興到不行又另外送了牠一袋，等我要付錢的時候，居然說兩袋都給牠，硬是不收我的錢，慢慢居然讓老闆娘心花怒放到連生意都不做了...= =」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲帶洛威拿去麵包店「買1袋變送2袋」　網全跪：可以跟妳借狗嗎。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

▲慢慢可愛討喜的外型和個性吸引許多粉絲。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

王于安將這段趣事分享到臉書社團「有點毛毛的」並笑說，「現在買東西都不用帶錢，帶你出門就好了。」網友們看了紛紛留言，「如果我要買這家的麵包，可以把慢慢借我嗎？」、「慢慢好吃得開！」、「慢慢已騙到老闆娘的心了。」、「慢慢借我一天，我要去買車」、「帶慢慢去買賓利、藍寶堅尼」、「慢慢可以出租，外借嗎？」

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關鍵字： 洛威拿慢慢麵包

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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