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白頭海鵰受困高速公路…他一秒機靈救援　事後慶幸自己做了這件事

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（圖／翻攝自Facebook／Dandon Miller）

▲米勒騎車回家的路上，看到白頭海鵰受困在路面上。（圖／翻攝自Facebook／Dandon Miller）

寵物小組／綜合報導

米勒（Dandon Miller）最喜歡的衣服是一件紅黑色格子的法藍絨襯衫，他已經擁有這件衣服8年，常常穿它，但從沒想到它會在這種救命的情況派上用場，這一天是陣亡將士紀念日，米勒正騎著重機從費城回家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

半途中，米勒發現車陣開始回堵，他把車子停在路邊，上前查看發生了什麼事，出乎他意料之外的，那裡有一隻飛不動的白頭海鵰，每位車主都面面相覷，不知道該怎麼辦，只有米勒挺身而出，脫下身上的襯衫、將落難的白頭海鵰包起來，令他意外的是，這隻猛禽沒有掙扎，非常鎮定，彷彿知道他是來幫助牠的樣子。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自Facebook／Dandon Miller）

▲落難的白頭海鵰乖乖地讓他抱在懷裡。

接著米勒打電話給911，附近的野鳥康復中心救援人員到場之前，米勒就這樣把受傷的白頭海鵰抱在懷裡長達45分鐘，確保牠是安全的。經過幾天治療，確認白頭海鵰是眼睛和部分軟組織受傷，康復後就順利被野放。

現在每當米勒看到他的襯衫，上面有幾個被海鵰爪子戳出來的痕跡，他都感到很驕傲，那還是他最愛的襯衫。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Dandon Miller）

▲米勒救下了受傷的美國國鳥，覺得非常有意義。

關鍵字： 北美要聞老鷹白頭海鵰保育類

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