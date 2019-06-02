ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

導遊汪陪客人上岸！「狗爬式跳島」游回家　爸嚇傻：87笨狗

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼導遊汪陪客人上岸！「狗爬式跳島」游回家　爸嚇傻：87笨狗。（圖／有點毛毛的／網友崴琮提供）

▲狗狗看到爸拔的快艇自己跳島，狗爬式要游回家。（圖／有點毛毛的／網友崴琮提供）

寵物小組／綜合報導

導遊送客送好送滿！澎湖一隻米克斯「一姐」擁有超強體力，常常陪伴爸拔出門工作，身為在地導遊汪的牠這天陪客人一起坐船到回程的島嶼，爸拔有事便請同事幫忙看顧。等到爸拔開船要去接狗時，竟然發現一姐「自己跳島」，狗爬式往爸拔所在的島嶼游去，讓他當場嚇傻忍不住直呼，「真是一隻87笨狗！」

飼主日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，當時他忙完一整天的水上活動，要將客人從B島送回A島，目送客人離開時一姐突然跟著跑上船，怎麼叫都叫不回來，「當下心裡想，船上還有2個同事教練也喜歡一姐，就放心讓一姐去了於是客人回到了A島，一姐也跟著上了A島，而我還在B島整理客人使用完的東西，結果呢！一姐給我從A島要游回B島找我！」

請繼續往下閱讀...

由於當時正處於退潮，所以A島外的潮間帶陸地露很多出來，一姐就一直走一直走，往B島的方向連游帶走的慢慢前進。「直到我們開著小快艇回到A島看到旁邊竟然有一隻狗，才發現...WTF？那不是一姐嗎！？」趕緊將一姐抱上船。

爸爸崴琮先前受訪曾表示，他每天都會帶著一姐一起到海邊上班，夏天也幾乎每天都會帶牠去玩水，因此知道一姐游泳技巧沒有問題，而且周遭都有認識的同事幫忙注意，「第一次看到牠跳下水大家也都嚇了一跳，也想過要衝下去救牠，但是看牠游得很自在所以才放心。」

許多網友看完都被一姐超狂的認路能力給驚呆，紛紛留言笑說，「太可愛！至少還知道怎麼回家嘛」、「太厲害，但要注意安全啦」、「難怪一姐身材那麼苗條！就是這樣練出來的啊」、「好可愛喔，還知道送客人回家後自已也要回家」、「稱職的導遊」、「超強的還認得路」。

海狗一姐影音：

關鍵字： 導遊客人米克斯狗爬式澎湖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／高中畢業起認養33隻浪浪！他遭鄰居抱怨搬家8次..

影／「惡魔犬」在太陽下散步　每走一步後方留下「血色..

「1顆狗頭」掉在椅子上！　牠下秒動了...網友全發..

登山步道驚見眼鏡蛇！牠抬頭認真「看路標」　網放大一..

影／高雄小黑綑綁案找到兇手！　飼主養12年...卻..

緝毒犬值勤時「嘴饞」偷吃2根薯條　網笑：要被記過了

約下班再放飯..浪貓整晚守陽台外　網驚：牠真的在等..

浪犬慘遭「膠帶封口」惡意丟車底　四肢全被綁在一起

一早轉身「老公換人當」　牠調包本尊躺隔壁...還自..

養寵物能預防疾病？　英研究：寵物「體味」含化合物可..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

法鬥忘情「舌吻魚缸」媽傻爆眼！ 張嘴想咬魚.....

飼料掉地板...奴才撿起遭暴打　潔癖喵：超過3秒不..

「公主病發作」莫名爆氣出拳　無奈爸一手打字、一手逗..

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底..

即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看...立刻..

小黑汪坐書桌前苦惱：看不懂R　「無辜臉回眸發求救信..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

導遊汪陪客人上岸！「狗爬式跳島」游回家　爸嚇傻：8..

睡覺狂被狗擠　奴才特製小床給牠...結局讓190萬..

綠油油稻田有「黑袋鼠」在ㄉㄨㄞ么么！　網笑：有裝彈..

自動加菜！歐告把碗吃了睡醒「問號臉」看爸　網笑：養..

迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

柴犬失蹤還不到1天　找到「整坨皮毛、內臟」被丟路邊

「落拍柴」打針笑瞇瞇　一結束「慘叫7連發」腿還狂踢

每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知..

10年愛犬走失！腦麻惟惟失眠、情緒大　只盼尋回「家..

海關犬上班緊張！找訓犬員蹭腿撒嬌　隔壁老鳥這反應笑..

吳念真4年前浴室摔倒「發病危通知」！　交代後事：心..

韓斤麻浦新推4款商業午餐　韓式小菜無限供應

蔡英文每天發文青體討拍...郭台銘：再給她4年台灣..

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭..

全台首家《名偵探柯南主題咖啡廳》6/6開幕！獨家餐..

潘瑋柏到小巨蛋搶銀行！墨鏡高領毛衣遮肉　合照楊丞琳..

吃蛋減肥！她1個月鏟4kg…網激推這間「秘寶級茶葉..

北京市台辦主任于慶豐　獲提名懷柔區長

法網／費爸橫掃阿根廷老將　第12次叩關8強

大陸多地驚見發光飛行物　軍事迷曝：「巨浪3」洲際導..

寵物動物熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

養寵物能預防疾病？研究：體味可..

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

讀者迴響

熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

養寵物能預防疾病？研究：體味可..

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

法鬥忘情「舌吻魚缸」媽傻爆眼！ 張嘴想咬魚...網：你又不是貓XD

飼料掉地板...奴才撿起遭暴打　潔癖喵：超過3秒不能吃了！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面