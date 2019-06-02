導遊汪陪客人上岸！「狗爬式跳島」游回家　爸嚇傻：87笨狗

▲狗狗看到爸拔的快艇自己跳島，狗爬式要游回家。（圖／有點毛毛的／網友崴琮提供）



寵物小組／綜合報導

導遊送客送好送滿！澎湖一隻米克斯「一姐」擁有超強體力，常常陪伴爸拔出門工作，身為在地導遊汪的牠這天陪客人一起坐船到回程的島嶼，爸拔有事便請同事幫忙看顧。等到爸拔開船要去接狗時，竟然發現一姐「自己跳島」，狗爬式往爸拔所在的島嶼游去，讓他當場嚇傻忍不住直呼，「真是一隻87笨狗！」

飼主日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，當時他忙完一整天的水上活動，要將客人從B島送回A島，目送客人離開時一姐突然跟著跑上船，怎麼叫都叫不回來，「當下心裡想，船上還有2個同事教練也喜歡一姐，就放心讓一姐去了於是客人回到了A島，一姐也跟著上了A島，而我還在B島整理客人使用完的東西，結果呢！一姐給我從A島要游回B島找我！」

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由於當時正處於退潮，所以A島外的潮間帶陸地露很多出來，一姐就一直走一直走，往B島的方向連游帶走的慢慢前進。「直到我們開著小快艇回到A島看到旁邊竟然有一隻狗，才發現...WTF？那不是一姐嗎！？」趕緊將一姐抱上船。

爸爸崴琮先前受訪曾表示，他每天都會帶著一姐一起到海邊上班，夏天也幾乎每天都會帶牠去玩水，因此知道一姐游泳技巧沒有問題，而且周遭都有認識的同事幫忙注意，「第一次看到牠跳下水大家也都嚇了一跳，也想過要衝下去救牠，但是看牠游得很自在所以才放心。」

許多網友看完都被一姐超狂的認路能力給驚呆，紛紛留言笑說，「太可愛！至少還知道怎麼回家嘛」、「太厲害，但要注意安全啦」、「難怪一姐身材那麼苗條！就是這樣練出來的啊」、「好可愛喔，還知道送客人回家後自已也要回家」、「稱職的導遊」、「超強的還認得路」。

在 Instagram 查看這則貼文 海狗一姐????（@1jie_0409）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 1 日 上午 7:22 張貼

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