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鳳頭燕鷗遭「塑膠卡喙」　越掙脫纏越緊吃喝都困難

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▲鳳頭燕鷗被塑膠垃圾卡喙　越掙脫越緊…反變「白色面具」（圖／拍鳥俱樂部李姓、廖姓鳥友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鳳頭燕鷗被塑膠卡住鳥喙，彷彿戴上白色面具。（圖／拍鳥俱樂部廖姓鳥友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

6月是鳳頭燕鷗繁殖的季節，牠們群聚在河口、沙洲等地方覓食、活動，但是李姓、廖姓鳥友卻拍攝到一隻鳳頭燕鷗被塑膠物卡住了喙。只見鳥兒視線幾乎全被垃圾遮住，牠努力地走到水邊試圖解渴，不安地拍動翅膀，卻仍然無法掙脫，恐怕不能正常地進食、喝水，畫面讓人震撼心痛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲鳳頭燕鷗被塑膠垃圾卡喙　越掙脫越緊…反變「白色面具」（圖／拍鳥俱樂部李姓、廖姓鳥友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲鳳頭燕鷗視線全被遮住了。（圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

臉書社團「拍鳥俱樂部」負責人黃蜀婷接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，去年也曾經有鳥友拍到鳳頭燕鷗覓食時誤咬珍珠奶茶粗吸管，無助地在天空飛翔卻無法進食，「這2隻鳥兒都是用生命為人類上了一課，大家應該以此事為借鏡，今日的鳥類，明日的人類。」

▲鳳頭燕鷗被塑膠垃圾卡喙　越掙脫越緊…反變「白色面具」（圖／拍鳥俱樂部李姓、廖姓鳥友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲希望鳳頭燕鷗早日甩掉垃圾。

黃蜀婷也呼籲，海洋保育刻不容緩，希望大家在日常生活中一起「減塑」，尤其一次性、用完即丟產品更是需要避免使用，以免這種令人心痛的事件一再發生，「眾多鳥友看見圖片以後都為牠祈福，希望盡早甩掉、獲得重生。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►相關圖文報導：嘴巴遭珍奶吸管卡住！鳳頭燕鷗無法進食　鳥友沉痛盼減塑

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關鍵字： 鳳頭燕鷗保育垃圾減量海洋保育野生動物保育減塑

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