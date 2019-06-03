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吉娃娃聽到磨指甲折手投降　「動動眼」抖到快掉出來嚇瘋網友

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▲▼磨指甲折手手投降！　吉娃娃「動動眼」抖到快掉出來嚇壞網友。（圖／有點毛毛的／網友Lucy Tang提供）

▲吉娃娃聽到要磨指甲馬上開啟震動模式。（圖／有點毛毛的／網友Lucy Tang提供）

寵物小組／綜合報導

自動開啟震動模式！日前一名飼主Lucy Tang分享自家的愛犬「咕咕」非常怕磨指甲，只要聽到關鍵字就會躺平，折手手投降，全身抖到不行，連眼睛凸出，變成「動動眼」狂晃，讓許多網友看完嚇壞直呼，「眼睛會不會掉出來啊？」

吉娃娃擁有直挺立耳和一對超出比例的大眼睛，還有著豐富逗趣的表情，異次元的思想就像是隻外星狗！讓許多飼主深深著迷。飼主Lucy Tang日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片，由於咕咕非常排斥剪指甲，於是馬麻退而求其次，用磨甲刀修剪，但這孩子知道後還是抖到不行，凸凸眼睛跟著晃動，看起就像是布偶上的動動眼。

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許多網友看完紛紛被咕咕吸睛的眼球給嚇到，留言問道「哇，抖成這樣要趕快把他抱緊緊」、「抖到眼睛快掉出來了」、「嚇到不要不要」、「再嚇下去眼球就快掉出來了QQ」、「咕咕好可愛喔！不過怎麼抖成這樣？」、「吉娃娃的組成：20%的憤怒+80%的發抖」、「嚇到快變身了啦」、「眼睛離不開牠的眼球」。

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也有網友擔心，咕咕是不是太瘦，所以胸前凸一塊？對此飼主也在留言處解釋，「咕咕是天生骨頭畸形，不瘦也不胖有2.9公斤喔，咕咕的媽媽生3隻，牠是最差的一個，我就帶回家疼。」目前咕咕在馬麻的照顧下頭好壯壯。

 

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關鍵字： 吉娃娃磨指甲眼睛動動眼折手

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