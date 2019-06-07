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大貓北鼻森氣氣！皺粉鼻大吼殺傷力MAX　網求：快兇我

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ocelot kitten at the Cincinnati zoo!! from r/aww

寵物小組／綜合報導

大貓寶寶瞪著圓圓的大眼睛，粉色鼻子超療癒，牠努力嘗試生命中第一次大吼，網友們一致認為「殺傷力十足」，因為實在太萌了，大家都渴望著「快來兇我！」這隻小可愛是美洲豹貓(Ocelots)寶寶，3月初出生在美國辛辛那提動物園。

美洲豹貓寶寶被保育員抓在手裡，一開始水汪汪的無辜大眼看著鏡頭，但沒幾秒鐘就沒耐性了，森氣氣對著保育張嘴大吼，小手手還不斷掙扎抗議，雖然牠用全身表達「本喵很不爽」，但模樣實在太可愛了，網友們紛紛醉倒，直說「殺傷力太大了！」、「這樣我會一直想惹你生氣啊！」。

小美洲豹貓。（圖／翻攝自辛辛那提動物園）

▲這次出生的美洲豹貓分別有2隻媽媽所生。（圖／翻攝自辛辛那提動物園）

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辛辛那提動物園表示，美洲豹貓在美國已經列入瀕危物種名單超過40年，這次寶寶誕生是用冷凍精液進行人工授精，將16歲公豹貓的精液分別植入2隻母豹貓體內，「2隻母豹貓分別在3月1日、2日產下1隻和4隻寶寶，但最後只有3隻存活。」

美洲豹貓體型較小，身長大約100公分，體中約10到15公斤，辛辛那提動物園提到，比起大型貓科動物，小型貓科動物的受到的關注較少，目前在德州南部大約有60到80隻野生族群。園方也認為，未來50年動物園內小型貓科動物的遺傳多樣性會大幅減少，因此人工授精、冷凍精卵等技術將是維持物種永續的關鍵。

小美洲豹貓。（圖／翻攝自辛辛那提動物園）

關鍵字： 美洲豹貓辛辛那提動物園

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