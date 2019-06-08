貓頭鷹監工！　他搬貨被無頭老鼠嚇到：還要閃鳥屎炸彈

寵物小組／綜合報導

工作到一半總是有「目光監視」，原來是貓頭鷹神氣地站在貨架上，默默看著來往的員工。Reddit用戶@u/FG2685分享照片，「3年前有對貓頭鷹爸媽在我工作的地方築巢，這是牠們今年的寶寶之一。」雖然有貓頭鷹陪上班很可愛，但原PO也說，「我每次都得很小心地躲避鳥屎炸彈攻擊。」

照片中，一隻貓頭鷹站在貨架最上層，牠身上的絨毛還沒換完，看來年紀還小，不過精明的「猛禽眼神」已經讓人難以忽視，彷彿一台移動型監視器，注視著工作人員的一舉一動。@u/FG2685在園藝用品公司工作，而3年前一對貓頭鷹爸媽飛來築巢，今年誕下2隻寶寶，引此工作時才會有此奇景。

許多網友覺得「貓頭鷹老闆」超酷，「這樣你們的倉庫就不會有老鼠了！」@u/FG2685說，幾天前他從上層貨架要搬貨時，看到一隻「無頭老鼠」，「看來我是打擾到牠們享用早餐了。」另外網友們也很好奇鳥屎的問題，而@u/FG2685解釋，「這已經是無可避免的了，每次我都會很注意牠們的位置，即使如此還是會受到貓頭鷹爸爸的鳥屎眷顧。」