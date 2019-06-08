ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓頭鷹監工！　他搬貨被無頭老鼠嚇到：還要閃鳥屎炸彈

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
Mom and dad have nested at my work for the last three years. This is one of two babies this year. from r/aww

寵物小組／綜合報導

工作到一半總是有「目光監視」，原來是貓頭鷹神氣地站在貨架上，默默看著來往的員工。Reddit用戶@u/FG2685分享照片，「3年前有對貓頭鷹爸媽在我工作的地方築巢，這是牠們今年的寶寶之一。」雖然有貓頭鷹陪上班很可愛，但原PO也說，「我每次都得很小心地躲避鳥屎炸彈攻擊。」

照片中，一隻貓頭鷹站在貨架最上層，牠身上的絨毛還沒換完，看來年紀還小，不過精明的「猛禽眼神」已經讓人難以忽視，彷彿一台移動型監視器，注視著工作人員的一舉一動。@u/FG2685在園藝用品公司工作，而3年前一對貓頭鷹爸媽飛來築巢，今年誕下2隻寶寶，引此工作時才會有此奇景。

許多網友覺得「貓頭鷹老闆」超酷，「這樣你們的倉庫就不會有老鼠了！」@u/FG2685說，幾天前他從上層貨架要搬貨時，看到一隻「無頭老鼠」，「看來我是打擾到牠們享用早餐了。」另外網友們也很好奇鳥屎的問題，而@u/FG2685解釋，「這已經是無可避免的了，每次我都會很注意牠們的位置，即使如此還是會受到貓頭鷹爸爸的鳥屎眷顧。」

And this is #2. This one's smaller

請繼續往下閱讀...

關鍵字： 貓頭鷹

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／每隔2小時衝回家餵奶！客驚「怎麼沒狗味」　運將..

影／小橘貓「認定」男孩偷跟後面：當我鏟屎官！　最後..

影／嬤憂孫跑出去貼公告「注意皮蛋在裡面！」　鄰居全..

影／貓動不動帶「朋友」上廁所　媽回家看砂盆瘋掉：大..

主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句直接..

床被搶走阿金無辜求救！媽打氣：拿出氣魄來　結局讓百..

柴汪清晨外出尿尿後「忘了回家的路」　跑出派出所求助

睡覺被吵醒...奶喵扯開嗓狂叫抱怨　最後1秒突然斷..

把主人手腳當枕頭！黃金姐妹花安穩超熟睡　網見車窗歪..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠..

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「..

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步....

奴才爸中貓毒狂吸猛聞停不了　小萌貓「開關打開」尾巴..

橘貓老大偷揍刺蝟想要「教規矩」　出拳「碰刺」嚇壞逃..

貓頭鷹監工！　他搬貨被無頭老鼠嚇到：還要閃鳥屎炸彈

拍端午祝賀圖！　米克斯頭戴肉粽「秒變格格」：水某？

急著送哥姐上學「忍便」　回程「這一幕」讓媽狂催油門

目睹2條「雞蛋粗」大蛇樓梯間交配　大媽：魂都嚇掉啦..

聽到熟悉車聲！彈簧狗跳200CM圍牆　燦笑迎接：歡..

馬麻「睡前摸摸」太溫柔！　浣熊皮蛋不到10秒「直接..

小龍蝦右螯夾0.38！認真在紙上「寫6數字」　網笑..

小象「被針狂戳」逼學才藝　為「娛樂遊客」身上都是洞

豬鼻蛇喝水見鏡頭突定格：咦？　「鼓鼓嘴邊肉」傻臉萌..

傲嬌橘貓見「炸毛新成員」舉手想巴頭　看到牠「萌Q正..

對峙6小時！加州男「縱火燒屋放煙火」轟警　槍戰到傍..

18歲少女賽車斷魂慘叫！　玩卡丁車失控翻覆「噴鼻血..

阿信逼問王力宏「有沒有加我IG」　下一句周董秒躺槍..

How福婚宴精美菜色曝光了！　「藏小巧思」超貼心

丫頭越南放送「長輩圖」泳衣炸出半球！　私人沙灘拍全..

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重..

快訊／延吉市場攤販掏槍指向自己的父親！想耍狠竟掉子..

吳建豪《街舞》練習到骨折！　「打石膏、拄拐杖」堅持..

岳父走了「手機陪葬」！下一秒竟打給女婿　全家一看瞬..

巷弄裡難忘好滋味　中原夜市蔥油餅飄香卅年

寵物動物熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

小柴犬找不到回家 的路　跑出派..

睡覺被吵醒...奶喵扯嗓抱怨後..

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

家遭特大強入侵！貓秒滅敵叼著走

汪全身鬼針草！他蹲下拔到鬥雞眼

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

讀者迴響

熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

小柴犬找不到回家 的路　跑出派..

睡覺被吵醒...奶喵扯嗓抱怨後..

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

家遭特大強入侵！貓秒滅敵叼著走

汪全身鬼針草！他蹲下拔到鬥雞眼

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

「石虎拜託大家了」　41萬人聲..

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉頰」網笑：電燈泡

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝視」：靠X下來！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面