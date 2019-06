走鵑天天叼蜥蜴到窗前「跳舞示愛」！她驚喜PO網...結局卻神反轉

▲走鵑天天叼蜥蜴到美國網友哈維家前跳舞求愛,驚喜PO網分享,被動物學家看到後一語道破「超反轉真相」。(圖/翻攝自推特/@ havi)



實習記者陳妙津/綜合報導

動物的求偶表現有千百種,但有時也會有些「奇特表現」。美國網友哈維(Havi Brooks)日前便發現有隻走鵑時常叼著蜥蜴當禮物,到她家門口敲玻璃窗,並跳起示愛舞,讓哈維超驚奇,幫鳥兒取名「Mr. Meepmeep」。照片PO網分享後,引起網友和動物學者關注,揭露真正原因。

Mr Meepmeep knocking on my door with his prize pic.twitter.com/V2UGE53G0y — Havi Brooks (@havi) 2019年5月19日

▲走鵑時常會帶著戰利品前來哈維家門口求愛。



據哈維表示,當天剛回家時,便看到有隻走鵑(road runner)站在門廊旁,原想上前查看,走鵑卻落跑躲到一旁草叢中,她見狀只好進門放東西。沒想到過不到一分鐘,走鵑竟叼著一條蜥蜴回來,還敲玻璃門示意,並跳起示愛舞。

His most chill and mundane version of the “I brought you a present” dance pic.twitter.com/zBJuy7aj7O — Havi Brooks (@havi) 2019年5月21日

#2 pic.twitter.com/oIydlJrvNw — Havi Brooks (@havi) 2019年5月23日

▲走鵑不時造訪,還會跳起求愛舞。



類似情況不只發生一次,這隻走鵑彷彿認定哈維般,時常叼著「戰利品」來到門前跳舞求愛,超奇特的現象也讓哈維對牠極感驚奇,並幫鳥兒取名為Mr. Meepmeep,還將走鵑的求愛過程拍照錄影PO網分享。

可愛的走鵑告白過程也引起網友關注,紛紛留言,「請看在努力抓蜥蜴的份上,接受他的愛吧哈哈」、「好呆萌」、「可以幫他做點好吃的」、「好像童話故事一樣」。文章也引起動物學者馬修(Matthew Cobb)的注意,一語道破求愛真相,原來Mr. Meepmeep只是愛上了玻璃窗上自己的倒影,才會不斷帶獵物來示好。

Great thread (incl vid) of a roadrunner (yes they are real) trying to court its own reflection. Meepmeep! https://t.co/IT1t3iXD3f — Matthew Cobb (@matthewcobb) May 23, 2019

▲馬修揭露超反轉真相。



雖然這是段沒有結果的戀情,但哈維幽默表示,會和這隻走鵑繼續友好相處下去,而她的門廊前除了走鵑外,也有兔子及山貓到訪過,可以說是身受動物喜愛。

▼哈維的門廊超受小動物歡迎。



This bobcat, for example, absolutely knows that I’m a foot away and watching from indoors, and plays it super cool like nbd just streeeetching, stretching my way off the deck pic.twitter.com/kBepZkYdQl — Havi Brooks (@havi) May 28, 2019