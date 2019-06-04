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走鵑天天叼蜥蜴到窗前「跳舞示愛」！她驚喜PO網...結局卻神反轉

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▲▼走鵑天天叼蜥蜴到美國網友哈維家前跳舞求愛，動物學家看到故事後一語道破超反轉真相。（圖／翻攝自推特／@ havi）

▲走鵑天天叼蜥蜴到美國網友哈維家前跳舞求愛，驚喜PO網分享，被動物學家看到後一語道破「超反轉真相」。（圖／翻攝自推特／@ havi）

實習記者陳妙津／綜合報導

動物的求偶表現有千百種，但有時也會有些「奇特表現」。美國網友哈維（Havi Brooks）日前便發現有隻走鵑時常叼著蜥蜴當禮物，到她家門口敲玻璃窗，並跳起示愛舞，讓哈維超驚奇，幫鳥兒取名「Mr. Meepmeep」。照片PO網分享後，引起網友和動物學者關注，揭露真正原因。

▲走鵑時常會帶著戰利品前來哈維家門口求愛。

據哈維表示，當天剛回家時，便看到有隻走鵑（road runner）站在門廊旁，原想上前查看，走鵑卻落跑躲到一旁草叢中，她見狀只好進門放東西。沒想到過不到一分鐘，走鵑竟叼著一條蜥蜴回來，還敲玻璃門示意，並跳起示愛舞。

▲走鵑不時造訪，還會跳起求愛舞。

類似情況不只發生一次，這隻走鵑彷彿認定哈維般，時常叼著「戰利品」來到門前跳舞求愛，超奇特的現象也讓哈維對牠極感驚奇，並幫鳥兒取名為Mr. Meepmeep，還將走鵑的求愛過程拍照錄影PO網分享。

可愛的走鵑告白過程也引起網友關注，紛紛留言，「請看在努力抓蜥蜴的份上，接受他的愛吧哈哈」、「好呆萌」、「可以幫他做點好吃的」、「好像童話故事一樣」。文章也引起動物學者馬修（Matthew Cobb）的注意，一語道破求愛真相，原來Mr. Meepmeep只是愛上了玻璃窗上自己的倒影，才會不斷帶獵物來示好。

▲馬修揭露超反轉真相。

雖然這是段沒有結果的戀情，但哈維幽默表示，會和這隻走鵑繼續友好相處下去，而她的門廊前除了走鵑外，也有兔子及山貓到訪過，可以說是身受動物喜愛。

▼哈維的門廊超受小動物歡迎。

關鍵字： 走鵑Havi BrooksMr. Meepmeep美國北美要聞

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