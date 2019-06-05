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接班汪搗蛋奴才氣炸　藏超暖秘密：惹你生氣就不會哭了

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接班狗的磨合期，寶總監超暖解釋。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子 Empire of Director Bao & Niku & Baku授權使用）

▲天使貓不放心主人，偷偷告訴接班汪「止哭絕招」。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子 Empire of Director Bao & Niku & Baku

寵物小組／綜合報導

有些飼主送走心愛毛孩，鼓起勇氣接納「接班毛」，卻對新家人的壞習慣又氣又無奈，經常繪製療癒漫畫的寶總監對這樣的「磨合期」有個超暖解釋，「說不定是小天使故意要接班毛這麼做的，因為生氣的話就比較沒有時間難過了。」

粉絲專頁「寶總監的寶之國與他的狗王子」分享的漫畫中，主人抱著接班狗想念已逝天使貓，難過得不斷哭泣，但或許在我們看不到的地方，天使貓正在跟接班狗說悄悄話呢！漫畫中接班貓也好不放心主人，偷偷告訴接班汪，「你現在去棉被上拉屎，順便尿一泡尿在枕頭上，這樣他馬上就不會哭了。」

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另一張漫畫中，白襪黑狗狗在家隨地尿尿，奴才氣得爆青筋，忍不住抱怨「怎麼比之前的貓狗還笨啊！」其實這時候天使貓貓狗狗們都在一旁看著，原來這隻闖禍的接班汪可是牠們「千挑萬選」的，而找麻煩的原因超暖，「目的就是要讓主人生氣，生氣的話就比較沒有時間難過了。」

接班狗的磨合期，寶總監超暖解釋。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子 Empire of Director Bao & Niku & Baku授權使用）

▲別嫌棄接班汪，牠可是天使毛孩精挑細選的呢！（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子 Empire of Director Bao & Niku & Baku

送走心愛的毛孩，接納新的家人，難免會有一段「磨合期」，有時會讓飼主頭痛想放棄，不過在寶總監的眼中，這也是天使毛孩的體貼安排呢！多一點耐心陪伴新家人，就能一起創造更多幸福。

許多網友也對寶總監的漫畫感動不已，「希望我家狗狗手下留情，挑一隻有他一半乖的。」、「少數看寶總監這系列笑出來的！」、「原來是這樣交接的啊～」寶總監在「天使狗與彩虹橋系列」中提到，「死亡部會讓緣分斷掉，其實他一直都在你心裡。」溫暖的圖畫幫助許多主人走出傷痛，給下一隻毛孩愛的機會。

關鍵字： 寶總監接班狗接班貓毛孩彩虹橋寶總監的寶之國與他的狗王子

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