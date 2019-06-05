皮包骨黃狗嚇得夾尾狂吠　救援後秒躺懷裡：快摸摸我～

▲狗狗在樹林中慌張地不斷吠叫，最後逃走。（圖／翻攝自Hope For Paws）



寵物小組／綜合報導

黑嘴黃狗狗孤零零地窩在高速公路旁的草叢，消瘦的身形肋骨清晰可見，不知道餓了多久，只要一有人靠近牠就害怕地吠叫、逃跑，連得來不易的食物都緊張地看不見。救援團隊Hope For Paws花了2天才救援成功，才剛洗好澡，狗狗就窩在人身旁討摸摸，前後對比令人感動不已。

這隻皮包骨的狗狗窩在高速公路旁的草叢，動保員拿著食物想靠近，但狗狗一看到人就不斷吠叫，最後害怕地轉頭逃走，飢餓的牠緊張得連食物都看不見。動保員擔心驚擾會讓狗狗衝上馬路，恐怕造成更難挽回的遺憾，在現場靜靜等待1小時仍不見狗影，便決定之後再來。

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▲動保員上下包夾先留住狗狗。（圖／翻攝自Hope For Paws）



2天後Hope For Paws獲報狗狗又出現了，這次動保員2人一組先討論圍捕行動，黃狗狗見到人還是緊張吠叫，而動保員一人在上一人在下包夾，首要就是別讓狗狗跑上高速公路。黃狗狗緊張之下果然又逃跑了，動保員快狠準先套住留住驚嚇不已的汪，接著慢慢餵食物，餓了好久的肚子終於裝進食物，狗狗夾著的尾巴也掩不住雀躍，雖然還不敢舒展，卻微微地搖動。

動保員發現狗狗有植入晶片，原本以為會是感人的久別重逢，到獸醫院聯繫後才知道，這隻狗狗和另一隻姐妹原本在收容所，一名女子不想牠們被安樂死，領養出來後又分別送養給不知名的2人，而狗狗身上的晶片仍登記這名女子，對方同意將狗狗轉讓給Hope For Paws。

▲▼汪汪超級撒嬌，流浪的日子對牠來說肯定恐怖極了。（圖／翻攝自Hope For Paws）



動保員以自己剛過世狗狗的名字為黃狗取名為Hanako，Hanako洗了個舒服的澡，彷彿洗盡流浪的恐懼，牠馬上黏著人撒嬌、討摸，還塞進動保員的懷裡，和剛剛在高速公路邊嚇壞的模樣截然不同。

▲現在的Luna有愛牠的爸爸媽媽，消瘦的身形也變得強壯。（圖／翻攝自Hope For Paws）



2個月後Hanako被領養，並改名叫Luna，現在的Luna活潑愛笑，尾巴總是高高舉著搖個不停，皮包骨的身形也已經豐潤許多，一甩曾經的落魄模樣。這樣的轉變讓好多網友都看哭了，「看完眼睛濕濕的」、「牠是隻多麼愛人的狗狗，流浪的日子一定是嚇壞了。」。