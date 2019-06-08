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築了2年大變形！他驚見自家「山洞燕子窩」超傻眼　網友曝真相

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▲▼存在2年！他驚見「奇形種」燕子巢　網揭特殊原因。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲築了2年大變形，驚見自家出現奇形燕子巢，他傻眼：「沒事幹麻把家蓋的跟山洞一樣」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

燕子通常會在騎樓或屋簷下築巢，而且形狀多半是半圓形或壺形，但有一名網友就在臉書「爆怨公社」發文問說，自己家的騎樓有一個非常特殊的燕子巢，整個巢從常見的半圓形，硬生生向左側延伸了一小截，他就好奇問說：「有沒有人家的鳥巢也蓋這樣的？」文章立刻引發網友熱烈討論。

原PO分享的2張照片中，築在騎樓牆壁上的燕子巢形狀非常特別，主體是一般常見的半圓形，但是左側卻硬生生的延伸了一小截，還有一隻燕子站在延伸處的洞口。原PO留言說「這隻笨燕子，沒事幹麻把家蓋的跟山洞一樣，飛不進去了吧」。

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原PO進一步解釋，自家的燕子窩已經存在2年多了，剛開始的時候只有半圓形的主體，「結果今年燕子突然就蓋成這樣」，因為他覺得形狀實在太奇怪了，「心想今年燕子全飛走之後，要不要把這個山洞打掉，讓它們重新築巢」，希望網友們可以給他意見。

▲▼存在2年！他驚見「奇形種」燕子巢　網揭特殊原因。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼存在2年！他驚見「奇形種」燕子巢　網揭特殊原因。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲其他網友分享一般家燕與赤腰燕不同的鳥巢照片。（圖／翻攝自爆怨公社）

文章分享後，立刻引發網友留言熱議，有人說：「很好啊，車庫、大門口及地下室的概念」、「人家蓋的是豪宅啦」、「燕子窩帶財，你如果敲掉，他們不一定會回來重蓋」、「應該不是飛不進去，而是裡面太擠了」、「蓋這樣怕小隻的摔下來吧」、「裡面有小燕子太擠了」、「這是一個社區了吧，哈哈」。

另外，也有一些專業的網友表示，「燕子有好幾種，這種小雨燕的窩才會蓋這樣」、「這種巢還有一種用意，等燕子走後會把洞口塞住，防止下次回來時巢被其他燕子佔走」、「這是赤腰燕吧，南部跟東部我看過」、「可能是赤腰燕，他們的巢就是這種形狀，跟大部分市區看到的碗狀家燕的巢不同。」
 

關鍵字： 赤腰燕家燕築巢燕子

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