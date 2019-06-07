「4人抓腳1人割頭」　越南移工烹食「歐告」法官輕判拘役30天

▲殺狗的移工指著宰殺地點，地上有一灘血。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

越南籍甲姓（GIAP VAN HONG）、阮姓（NGUYEN VAN NANG）移工只因有人提議吃狗肉，竟一人抓一隻腳，將飼養的黑狗「小黑」斷頭烹煮，再跟在場10多人分享。台中地院審結，認為甲、阮2人均認錯後悔，加上離鄉背井賺錢養家，依違反動物保護法各判拘役40日及30日，可上訴。

越南籍甲姓移工等約20人，2018年10月25日晚間6點在豐原污水處理廠宿舍員工餐廳聚會用餐。因在場有人提議吃狗肉，甲男先將他飼養在附近的一隻約8公斤重的黑狗，帶到宿舍後方晾衣場，由2名阮姓及武姓共4人分抓一隻腳，甲男再拿廚房菜刀割斷狗頸部，其他人協助拔除狗毛後，再交由在場人士料理，供現場的人食用。

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▲▼警方現場發現災宰殺的狗遺體，及已烹煮好的狗肉料理。（圖／記者李忠憲翻攝）

豐原警分局接獲通報，晚間約8時許會同台中市動物保護防疫處人員前往稽查，當場查獲狗頭1顆、狗肉5盤、沾血的臉盆、鐵腕、竹筷、菜刀、噴燈等物，將一行人依違反動物保護法送辦。甲、武及2名阮姓男子遭台中地檢署起訴，並建請法院求處2年徒刑，併科罰金20萬，不能宣告緩刑。

法官認為，甲男及阮男2人為滿足口腹之慾，不尊重生命及我國不得宰殺犬隻食用之禁令，任意將飼養犬隻宰殺分切食用，殘忍剝奪犬隻生命，已觸犯動保法的非法宰殺犬隻罪。但考量2人犯後坦承認錯，都已婚有小孩，因為家庭經濟狀況不佳才與家人分離，來台灣工作，每月僅賺1萬5千元等，認為檢察官求處過重，判處甲男拘役40日，併科罰金3萬；阮男拘役30日，併科罰金2萬，可易科罰金。

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