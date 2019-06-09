守護死去小象！「溫柔巨人」集結送最後一程　影片曝光超催淚

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 7, 2019

▲ 帕爾文喀斯旺在推特分享這段影片，但並未提及實際拍攝時間或是出處。

國際中心／綜合報導

印度護林員帕爾文喀斯旺（Parveen Kaswan）7日在推特發布的影片受到網友關注，可見一隻大象戴著小象屍體穿越馬路，過沒多久，一旁的象群也跟了上來，隨後再一起朝樹林前進。當然，象群並未把死去的小象遺留在馬路上，繼續抬著牠往前走。

《鏡報》報導，這則影片被外媒形容為「象群為小象舉行葬禮」，且事發當下，一旁車輛以及行人全都停下腳步，禮讓象群。

請繼續往下閱讀...

影片顯示，第一隻大象帶著死去的小象緩慢橫越馬路，並在馬路邊先行休息，在等待其他象群跟上的期間，似乎表現出一種守護小象的姿態；到了影片約34秒處，可見其他大象、小象也紛紛跟在後面，接著整個象群便走進一旁的樹林中。

這則影片引發許多網友關注，轉推次數超過6000。許多網友表示，大象對悲傷等複雜的情緒處理能力真的很了不起，「這實在令人太心碎，人類可以從動物身上學到很多東西」、「OMG！這是我第一次看到這種影片，真的非常感人」。

儘管科學家們反對把這種行為解釋為「悲傷」，但在有哀悼死者行為的物種當中，大象是其中之一。