ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓屍塞爆冰箱！虐貓小房間「地獄惡臭」　救援人員配呼吸器…30分鐘就換手

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼200隻貓遭虐殺。（圖／翻攝自愛荷華州動物救援聯盟官網）

▲救援人員進入屋內時，需要穿戴防護工具，且每次進屋只能30分鐘。（圖／翻攝自愛荷華州動物救援聯盟官網，以下同

國際中心／綜合報導

美國愛荷華州（State of Iowa）日前傳出一起虐貓案件，65歲的男子卡爾森(Dennis Carlson)在家中虐殺超過200隻貓咪，室內充滿貓糞、貓尿，且連冰箱都被塞滿屍體。愛荷華州動物救援聯盟（Animal Rescue League of Iowa，簡稱ARL）表示，目前卡爾森被依5項動物漠視與3項未處理死亡動物逮捕。全案仍在進一步調查當中。

動物救援聯盟指出，救護員抵達現場時發現，光在室外就能聞到劇烈的氣味，且室內惡臭更加濃烈，數十隻存活的貓咪需要「趴在開啟的窗邊呼吸」。救援聯盟提到，由於室內混雜過多的刺鼻氣味，導致救援人員需要佩戴呼吸器、防護衣，且每30分鐘就需要換手。

請繼續往下閱讀...

救援聯盟表示，屋內堆滿了排泄物，不但「窗簾被貓尿浸黑」，幾英呎的空間內也堆滿糞便、垃圾。此外，救援聯盟稱，廚房櫃台上還有貓咪的屍體，且冰箱、冷凍庫被塞滿了「貓屍」與「人吃的食物」。

▲▼200隻貓遭虐殺。（圖／翻攝自愛荷華州動物救援聯盟官網）

▲▼屋內堆滿垃圾與排泄物，窗簾甚至被貓尿浸黑。

▲▼200隻貓遭虐殺。（圖／翻攝自愛荷華州動物救援聯盟官網）

救援聯盟從室內救出100多隻貓咪後，全數送回基地救治。一名救援人員難過稱，目前已經進行分類治療，但「許多小貓只有出生數天，最小的只有4盎司（約113公克）」；而且，幾乎所有救出的貓咪身上都有跳蚤、上呼吸道感染、皮膚感染等疾病，「在治療完畢之前，我們完全不曉得，牠們將面臨甚麼問題。」

救援聯盟說明，警方接獲報案後，已依5項動物漠視與3項為處理死亡動物的罪名，將卡爾森逮捕，目前全案仍在調查當中。

救援聯盟執行官湯姆（Tom Colvin）譴責，此次案例說明了「愛荷華州的動物虐待法非常失敗」，「無論是貓還是人，都不應該生活在如此糟糕的環境中。愛荷華州應該變得更好，且應由全民要求立法者做得更好。立法者是時候開始行動了。」他表示，目前動物救援聯盟已收容了近1300隻貓、乳貓，已經沒有空間再進行收容行動，希望各界可以伸出援手。

▲▼200隻貓遭虐殺。（圖／翻攝自愛荷華州動物救援聯盟官網）

▲▼救護人員說，救出幼貓中，最小的體重才4盎司。

▲▼200隻貓遭虐殺。（圖／翻攝自愛荷華州動物救援聯盟官網）

關鍵字： 虐待動物貓咪心理變態虐貓虐狗喵星人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

床被搶走阿金無辜求救！媽打氣：拿出氣魄來　結局讓百..

影／每隔2小時衝回家餵奶！客驚「怎麼沒狗味」　運將..

橘貓站流理台開櫃子...下秒掉出「巨無霸飼料」　2..

影／主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句..

影／小橘貓「認定」男孩偷跟後面：當我鏟屎官！　最後..

射殺黑色長頸鹿不後悔！　女獵人「拿皮製槍袋靠枕」露..

汪翻肚朝天…把主人嚇壞秒探呼吸　搞半天原來只是沒電..

「牠們比貓熊更珍貴！」　台灣黑熊罕見登CNN頭條：..

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲..

築了2年大變形！他驚見自家「山洞燕子窩」超傻眼　網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆..

汪挾持「藍色小朋友」低吼不鬆口　媽無奈：那拿去買餅..

螃蟹4ni？查水表卡在蓋子上 大屁股蟾蜍眼神死：快..

屁孩汪被馬麻禁止坐葛格頭！　改用踩的...網笑：皮..

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠..

鬆皮症喵星人「整天垮著臉」　奴才一摸肚肚爽到開掌花

貓咪三兄弟集體「割蛋蛋」　眼神渙散抱一起等麻醉退

貓屍塞爆冰箱！虐貓小房間「地獄惡臭」　救援人員配呼..

白柴嚴肅挺胸拍證件照！　「用力看鏡頭」變萌萌大小眼..

又吃好料！借宿柴直盯...單手騰空「謎之召喚」超爆..

試吃吃不夠！　佛心店員「開放打包」...吃貨柴終於..

守護死去小象！「溫柔巨人」集結送最後一程　影片曝光..

柯基犬懶癌末期！散步到一半「躺地累癱」　飼主沿路抱..

有罐頭「先給孩子吃」浪貓媽徘徊忍餓　偉大母愛超揪心

娃娃又咬破！媽溫柔縫補3分鐘　米克斯「乖乖坐著等」

端午節連假員警烈日下揮汗指揮交通　台南重點路段及景..

陷「選後不理」疑雲　韓國瑜：如果謝的不夠，我改進

划龍舟勇渡蘭嶼GG了！　遭遇大浪打翻船海署艇迅速救..

遺憾馬如龍、賀一航離開！　陳美鳳：人生不就是這樣

阿福親邀她幫HowHow證婚！　張小燕感動「把她嫁..

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」..

中職／布雷廚藝精湛　蘇元泰難忘特製料理

野獸動向仍未定　林志傑：還在考慮中

詛咒林志玲婚姻失敗…嫌老公猥瑣！　陸媒惡評惹眾怒「..

合歡山上拍夜空…回程疑疲勞駕駛！休旅車國道自撞「後..

寵物動物熱門新聞

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

射殺黑色長頸鹿　她詭笑：很美味

汪翻肚朝天　主人嚇壞秒探呼吸

「比貓熊更珍貴！」台灣黑熊登C..

主人放任搭扶梯　博美腳丫遭捲入

築了2年變形　奇形燕巢讓他傻眼

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

柴「忍便」送哥姐上學　出現這幕

阿嬤我好想你！羅威那委屈抱腳踝

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

讀者迴響

熱門新聞

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

射殺黑色長頸鹿　她詭笑：很美味

汪翻肚朝天　主人嚇壞秒探呼吸

「比貓熊更珍貴！」台灣黑熊登C..

主人放任搭扶梯　博美腳丫遭捲入

築了2年變形　奇形燕巢讓他傻眼

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

柴「忍便」送哥姐上學　出現這幕

阿嬤我好想你！羅威那委屈抱腳踝

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

汪挾持「藍色小朋友」低吼不鬆口　媽無奈：那拿去買餅乾...秒動搖XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面