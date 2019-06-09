貓屍塞爆冰箱！虐貓小房間「地獄惡臭」　救援人員配呼吸器…30分鐘就換手

▲救援人員進入屋內時，需要穿戴防護工具，且每次進屋只能30分鐘。（圖／翻攝自愛荷華州動物救援聯盟官網，以下同）



國際中心／綜合報導

美國愛荷華州（State of Iowa）日前傳出一起虐貓案件，65歲的男子卡爾森(Dennis Carlson)在家中虐殺超過200隻貓咪，室內充滿貓糞、貓尿，且連冰箱都被塞滿屍體。愛荷華州動物救援聯盟（Animal Rescue League of Iowa，簡稱ARL）表示，目前卡爾森被依5項動物漠視與3項未處理死亡動物逮捕。全案仍在進一步調查當中。

動物救援聯盟指出，救護員抵達現場時發現，光在室外就能聞到劇烈的氣味，且室內惡臭更加濃烈，數十隻存活的貓咪需要「趴在開啟的窗邊呼吸」。救援聯盟提到，由於室內混雜過多的刺鼻氣味，導致救援人員需要佩戴呼吸器、防護衣，且每30分鐘就需要換手。

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救援聯盟表示，屋內堆滿了排泄物，不但「窗簾被貓尿浸黑」，幾英呎的空間內也堆滿糞便、垃圾。此外，救援聯盟稱，廚房櫃台上還有貓咪的屍體，且冰箱、冷凍庫被塞滿了「貓屍」與「人吃的食物」。

▲▼屋內堆滿垃圾與排泄物，窗簾甚至被貓尿浸黑。



救援聯盟從室內救出100多隻貓咪後，全數送回基地救治。一名救援人員難過稱，目前已經進行分類治療，但「許多小貓只有出生數天，最小的只有4盎司（約113公克）」；而且，幾乎所有救出的貓咪身上都有跳蚤、上呼吸道感染、皮膚感染等疾病，「在治療完畢之前，我們完全不曉得，牠們將面臨甚麼問題。」

救援聯盟說明，警方接獲報案後，已依5項動物漠視與3項為處理死亡動物的罪名，將卡爾森逮捕，目前全案仍在調查當中。

救援聯盟執行官湯姆（Tom Colvin）譴責，此次案例說明了「愛荷華州的動物虐待法非常失敗」，「無論是貓還是人，都不應該生活在如此糟糕的環境中。愛荷華州應該變得更好，且應由全民要求立法者做得更好。立法者是時候開始行動了。」他表示，目前動物救援聯盟已收容了近1300隻貓、乳貓，已經沒有空間再進行收容行動，希望各界可以伸出援手。

▲▼救護人員說，救出幼貓中，最小的體重才4盎司。

